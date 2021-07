A nemesradnóti református gyülekezet célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a templomban lévő, jelen pillanatban használhatatlan híres Angster orgonára, bízva benne, hogy értékmentő szándékuk találkozik más értékmentő, felújító, jóra törekvő szándékkal és akarattal. A cél mellé állt Szőke András, aki orgonán és pánsípon játszott, s itt adta édesanyjával közösen első koncertjét.

Szőke András a rimaszombati Tompa Mihály Református Gimnázium harmadéves tanulója. A Rimaszombati Művészeti Alapiskola orgona szakos növendéke és Steve Taylor-Szabó budapesti pánsípművész tanítványa.

Édesanyjával esküvői alkalmakkor szolgál. Egy ilyen eseményen figyelt fel tehetségére Pósa Dénes nemesradnóti egyházgondnok, s egy sikeres pályázatnak köszönhetően az egyházközség meg is szervezte az előadással egybekötött orgonakoncertjét, mely több volt, mint bemutatkozás. Pánsípjátéka közben orgonán szintén édesanyja, Nt. Szőkéné Orémus Zsuzsanna, a Harmaci Református Egyházközség lelkipásztora kísérte.

Királynő születik címmel a zenéről, orgonáról és a híres Angster orgonakészítő dinasztiáról Nt. Szarvas Erzsébet, a Rimajánosi Református Egyházközség lelkipásztora, az Egyházzenei Osztály Igazgatótanácsának tagja tartott előadást, akivel egy következő cikkünk alkalmával beszélgetünk.

A Nemesradnóti Református Egyházközség nyáresti orgonakoncertje és előadása a Besztercebányai Megyei Önkormányzat (BBSK) támogatásával a református templomban július 11-én valósult meg.

A gyülekezetet Nt. Agócs Tímea, a Nemesradnóti Református Egyházközség lelkésznője köszöntötte, s köszönte meg zárszavában a közreműködést. Áhítatot mondott Nt. Farkas István helyettes lelkész. Az eseményt megtisztelte jelenlétével Nt. Orémus Ilona ny. rimaszécsi lelkipásztor; Nt. Milen Marcell rimaszécsi lelkipásztor; Nt. Molnár Viktor esperesi beosztott lelkész, Nt. Szarvas László rimajánosi beszolgáló lelkész, valamint Nt. Szepessy Mátyás serkei lelkész.

Haraszti Sándor Énekeljetek az Úrnak című versét a helyi gyülekezet kisdiákjai: Kuzma László, Miko Fruzsina és Bodon Szabolcs szavalták.

A Nemesradnóti Református Egyházközség gondnoka, Pósa Dénes a helyi orgona felállításának történetét ismertetve emléket állított az 1905-ben itt szolgáló lelkésznek, Nt. Pósa Lajosnak. Czeglédy Botond, a Tompa Mihály Református Gimnázium végzős diákja Nt. Pósa Lajos egykori lelkipásztor orgonaszenteléskor elhangzott gondolatait osztotta meg.

A négy zenei blokkban a következő művek hangzottak el: Jeremiah Clarke: Trumpet Voluntary – „A dán herceg indulója”; Johann Sebastian Bach: g-moll prelúdium – BWV 558; Gordon Young: Prelude in Classic Style; Tomaso Albinoni: Adagio; Pánsípon: Georg Friedrich Händel: Rinaldo – „Lascia ch’io pianga” ária; Rolf Løvland: You Raise Me Up; Giacomo Puccini: Turandot – „Nessun Dorma” ária. Végül orgonán Johann Sebastian Bach: C-dúr prelúdium – BWV 553 műve.

Záróének ezúttal is az idén pünkösdkor bevezetett szokás szerint Pósa Lajos Mennyben lakó én Istenem című egyházi verse volt.

A közönség többször állva tapsolta meg a fiatal tehetséget, felejthetetlen élményt szerezve ezzel Szőke Andrásnak és családjának.

„Nagyon jó érzés tölt el. Láttam, hogy az embereknek már a könnye is kicsordult, s az nekem is nagyon felemelő érzés volt. Amikor pedig a pánsíp megszólalt, akkor én is észleltem, hogy elhalkult mindenki. Ez egy különleges hangszer, különleges hangja van, s úgy láttam, hogy nagyon tetszett mindenkinek” – nyilatkozta a Felvidék.ma-nak Szőke András.

Kérdésünkre elárulta, hogy 7 éves korában kezdett el zongorázni, 9 éven át tanult az alapiskolában zongora szakon. Most már orgona szakon tanul Rimaszombatban a művészeti iskolában.

A pánsípot pedig nagymamájával hallgatva szerette meg.

„Zenehallgatás közben tetszett meg nekem a pánsíp, s úgy gondoltam, hogy meg kellene ezen tanulni játszatni. Sajnos a közelben nem találtunk tanárt. Budapesten Steve Taylor-Szabó pánsípművészt egyik koncertje után felkerestük, s megkérdeztük, hogy elvállalná-e a tanításomat. Örömmel igent mondott. Már lassan négy éve járok hozzá” – avat be a kezdetekbe András.

S hogy mi lesz a folytatás?

Annyit megtudtunk, hogy mindenképpen folytatni szeretné az orgona és a pánsíp művelését, ugyanakkor még nem döntött, hogy milyen szakmát válasszon. Ugyan azt mondja, hogy technikai beállítottságú, de ezen felemelő koncert élményei után komolyan gondolkodik azon, hogy mégis a zene irányába indul el.

Nt. Szőkéné Orémus Zsuzsanna, a Harmaci Református Egyházközség lelkipásztora hozzáfűzte, hihetetlen érzés édesanyaként megélni ennek az első koncertnek a sikerét. Fiával hasonló az ízlésük, így közösen tudnak a zenében elmélyülni.

„Nagyon szeretném, ha sok év után ez az Angster orgona is megszólalna, s ha a fiam szólaltatná meg, annak külön örülnék. Erre a koncertre nagy várakozással és izgalommal készültünk, mind az orgona- vagy a pánsípműveket illetően, mert ez volt az első nagyobb fellépése. Édesanyaként nagyon boldog vagyok, hogy kísérhettem őt, hogy itt lehetek a szárnybontogatásánál” – nyilatkozta a Felvidék.ma-nak Nt. Szőkéné Orémus Zsuzsanna.

(Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)