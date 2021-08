A Ziegler Group cég, amely a rimaszombati ipari parkban évente egymillió köbméter fát kíván feldolgozni, nem tart attól, hogy nem lesz elegendő nyersanyag a munkához. A bajorországi fafeldolgozó cég 450 embernek ad majd munkát, miután felépül a fűrésztelep és a famegmunkáló részleg, amelyre összességében 255 millió eurót fordítanak.

Richard Sulik gazdasági miniszter sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy már aláírták a szerződést a bajor céggel, amely egy több generáció óta jól működő családi vállalkozás.

A cég Németországban 1700 dolgozót foglalkoztat, és forgalmuk 750 millió eurót tesz ki. A rimaszombati részlegük lesz az első külföldön működő. Az együttműködésről szóló szerződést német részről Andreas Sandner, a Ziegler Holzindustrie ügyvezető igazgatója írta alá.

A cég évente egymillió köbméter fát szándékozik feldolgozni, és a jelenlegi fából mutatkozó hiány ellenére sem tartanak attól, hogy nem lesz elegendő feldolgozandó nyersanyag. Az ügyvezető szerint olyan értelemben fognak tárgyalni az erdők tulajdonosaival, hogy mindkét fél elégedett legyen.

Sulik úgy véleményezte, hogy a jelenlegi fahiány abból adódik, hogy a nyersfát külföldre szállítják és éppen ezen változtatna majd a külföldi befektető. A cég a tömbfa feldolgozásán kívül olyan faalapú termékeket is gyárt majd, amelyeket az építkezéseknél használnak. A telep építése 2022-ben kezdődne és a termelés 2023-ban indulna be. A gazdasági miniszter elmondta azt is, hogy a beruházót ugyancsak motiválta, hogy a közelben van vasútvonal, amely ilyen esetekben elengedhetetlenül fontos. Ráadásul az R2-es gyorsforgalmi út is építés alatt van. Ez a négysávos út az új üzemet összeköti majd a 25 km-re fekvő Losonccal.

(BM/Felvidék.ma/Teraz.sk)