A múlt héten arról számoltunk be olvasóinknak, hogy a Szent István-napok keretein megvalósuló gyalogos zarándoklat úti céljaként több, mint 50 év után tartottak szentmisét a sámoti Antióchiai Szent Margit-templomban. Az évekig üresen és romosan álló templomban nem áll meg az élet, hiszen ma, augusztus 25-én a Dunamenti Kamarazenei Fesztivál keretein belül jótékonysági koncertre kerül sor az Árpád-kori templomban, ahol Cseh Tamás szólista, kamarazenész, illetve zenekari játékos ad koncertet, aki a bevételt a középkori templom felújítására ajánlja fel.

„A Dunamenti Kamarazenei Fesztivál fő gondolatát leginkább a Duna fejezi ki, amely összeköti az embereket, a kultúrákat, az országokat, határokat nem ismerve. Hasonlóképpen mindannyiunkat összekapcsol a zene, függetlenül attól, hogy hol születtünk és milyen nyelven beszélünk. A tér, amelyben élünk, sajátos multikulturalizmusával számtalan lehetőséget kínál nekünk” – mondta a fesztivál szervezője, Cseh Tamás az atempo.sk-nak.

„Cseh Tamás azután szólított meg, hogy látta a sámoti templomról készült kisfilmünket, s jelezte, megnézné a közel ezeréves szakrális teret, mert szeretne ott egy koncertet adni a Dunamenti Kamarazenei Fesztivál keretein belül. Myjavec Pál atyával egyeztetve meg is néztük a templomot, melyre Cseh Tamás egyből rábólintott. Így jött a koncert ötlete, az pedig, hogy tartsunk jótékonysági koncertet, közös ötlet volt. Remélem, hogy sokan eljönnek“ – nyilatkozta Méry János somorjai önkormányzati képviselő, a Via Nova Somorja Ifjúsági Csoport elnöke.

A Dunamenti Kamarazenei Fesztivált 2021. augusztus 25-e és 31-e között rendezik meg Sámoton, Somorján, Nagymegyeren, Dunaszerdahelyen és Pozsonyban.

A koncerteken közreműködik többek között Cseh Tamás, Lakatos Róbert, Cseh Sándor, Cseh Ishiguri Hiromi, Hamar Péter, a Cappella Istropolitana és a Cseh Tamás Band.

A szervezők mindenkit szeretettel várnak a rendezvényre, mely az aktuális járványügyi óvintézkedések betartása mellett kerül megrendezésre.

Program

Augusztus 25. (szerda)

19.00 Jótékonysági nyitókoncert – Sámot (Antiochiai Szent Margit-templom)

A belépődíj tetszőleges, a befolyt összeget a templom felújítására ajánlják fel.

Műsor:

Johann Sebastian Bach: Suite No. 1 in G major, BWV 1007

Suite No. 2 in D minor, BWV 1008

Suite No. 3 in C major, BWV 1009

Közreműködik

Cseh Tamás – brácsa

(Felvidék.ma)