Augusztus hónapja az ünnep jegyében telt Füleken, hiszen a város írásos említésének 775. évfordulójára emlékeztek, s 30. alkalommal rendezték meg a Palóc Napokat is. Az ünnepi rendezvényekről bő terjedelemben számol be a város 3700 példányban megjelenő havilapja, a Füleki Hírlap is, amely minden füleki háztartásba ingyenesen eljut, de elolvasható és letölthető a város honlapjáról (https://www.filakovo.sk/index.php/hu/varos/fuleki-hirlap) is.

A Városnapon, a képviselő-testület ünnepi ülésén adták át az idei város- és polgármesteri díjat is.

A Város Díját ebben az évben a Nefelejcs (Nezábudka) nonprofit szervezetnek ítélték oda, amely a városban azonos elnevezésű nyugdíjasotthont működtet. Fülek Város Polgármesterének Díját az idén a Pincesor Polgári Társulás kapta. A lapban egész oldalas interjút is olvashatnak a nyugdíjasotthon igazgatónőjével, Veliká Máriával. Az ünnep alkalmából gazdag, négynapos rendezvénysorozat várta a látogatókat, amelyekről kétoldalas fotóriportban számolnak be.

Ezekben a napokban több utca aszfaltozása is zajlik a városban, ahol az utak és a temető felújítása mellett új parkolóhelyeket is létesítenek. Beszámol a lap a képviselő-testület július 22-én és augusztus 10-én megtartott üléseiről is. Az ülések valamennyi jegyzőkönyve, munkaanyaga, valamint vágatlan videofelvétele megtalálható a város honlapján (www.fiľakovo.sk). Megtudhatjuk a lapból azt is, hogy három helyi cég jelentős pénzbeli támogatásban részesül egy határon átnyúló projektnek köszönhetően, melynek a szlovák oldalon Fülek város a vezetőpartnere. A projekt célja a foglalkoztatás növelése, valamint a digitalizáció színvonalának javítása a régióban.

Ezúttal sem maradhatnak ki a lap már megszokott rovatai, így a Kevésbé ismert tények városunk múltjából rovatban Fülek és a Bebek család kapcsolatát mutatják be, a Művészsarok rovatban Koós Gábor mutatkozik be, de nem hiányozhatnak a nyári hónapok sporteredményei sem. Gáspár Sebastian edző az FTC labdarúgó-szakosztálya által július 26. és 30. között immár 5. alkalommal rendezett focitáborról számol be.

(giv/Felvidék.ma)