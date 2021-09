A pápalátogatás alkalmából a TASR válogatást közöl a 266. pápa, Ferenc érdekes kijelentéseiből és eredeti megnyilvánulásaiból.

Ferenc pápát 2013. március 13-án választotta meg a konklávé.

Ezt követően nem akart beszállni a pápai limuzinba, menetrend szerinti buszjárattal ment a Vatikán rezidenciáján tartott vacsorára a bíborosokkal. A következő nap visszatért szállására, a katolikus egyház római szállodájába, ahol a konklávé alatt lakott és ragaszkodott ahhoz, hogy kifizesse a számlát. Argentin honfitársait felszólította, hogy ne utazzanak Rómába a beiktatására, az útiköltséget ajándékozzák jótékonysági szervezeteknek.

2014 márciusában a maffia áldozataiért imádkozott és felszólította a maffia tagjait, hogy térjenek jó útra.

2014-ben kiderült, hogy a pápa még mindig fizeti a tagsági díjat kedvenc fociklubjában, az argentin San Lorenzóban.

2014. december 17-én reggeli misével ünnepelte 77. születésnapját a Szent Márta-házban, ahová négy hajléktalant is behívott, akik a Vatikán körüli utcákon éltek. Az egyik szlovák állampolgár volt.

2015. január 19-én kijelentette, „a jó katolikus nem szaporodik úgy, mint a nyúl”, és felelős gyerekvállalásra szólította fel a házaspárokat. Ekkor idézte fel azt is, hogy egyszer „megszidott” egy várandós nőt, aki már a nyolcadik gyerekét várta, és az első hét gyereke kivétel nélkül császármetszéssel jött a világra.

2015. február 5-én 300 esernyőt osztott szét a Vatikán környékén élő hajléktalanok között. Ugyanabban az évben kiugrott a Vatikánból szemüveget vásárolni egy római látszerészhez – addig optikus kereste fel ilyen ügyben a pápai államot.

„Én magam is bűnös vagyok, bűnösnek érzem magam. Sőt, még most is követek el hibákat, most is vétkezem, 15–20 naponta gyónok” – mondta 2015 decemberében a Credere című vatikáni hetilapnak.

„Egy nővel fenntartott barátság nem bűn, a pápák is átélhetnek szent és egészséges barátságot nőkkel is” – reagált 2016-ban, amikor kiderült, hogy II. János Pál pápa évtizedeken át levelezett a férjezett Anna-Tereza Tymieniecka lengyel származású amerikai filozófusnővel.

Ferenc pápa Instagram-oldala 2016 márciusa óta működik.

2016-ban, zöldcsütörtökön a pápa megmosta és megcsókolta több muzulmán, pravoszláv, hindu és katolikus vallású menekült lábát.

2016 júliusában két lányt és két fiúcskát „elvitt egy körre” a pápamobillal.

80. születésnapján nyolc hajléktalannal költötte el reggelijét, majd pár nappal később, december 21-én felbukkant egy gyógyászati segédeszközöket kínáló római boltban, hogy ortopéd cipőt vásároljon.

2017-ben vízkeresztkor kijelentette, hogy a hívők a szegények között, a társadalom peremén keressék Istent, ne a palotákban.

Ugyanez év októberében a Nemzetközi Űrállomáson (ISS) tartózkodó űrhajósokkal folytatott hosszú telefonbeszélgetést.

2017. november 19-én első alkalommal tartották meg az egyházban a szegények világnapját. A pápa körülbelül 7000 szegény társaságában emlékezett meg a világnapról, a miséjén 12 menekült, illetve hajléktalan ministrált neki, majd 1500 szegényt látott vendégül ebédre.

2018. június 8-án a Nemzetközi Űrállomás 53. missziójának tagjait fogadta, egy olasz, egy orosz és három amerikai űrhajóst.

2018 novemberében a pápai audiencián egy autista kisfiú elszökött a szülei mellől, és a pódiumra kapaszkodott fel játszani, a pápa mellé. Ferenc pápa megdicsérte, hogy milyen szépen tud beszélni, milyen szépen tudja kifejezni magát.

A pápa 2019-ben megváltoztatta a Miatyánk szövegét, a „ne vígy minket kísértésbe” sor „ne engedj minket kísértésbe esni”-re módosult.

2019. október 28-án a Vatikáni Titkos Levéltár nevét Vatikáni Apostoli Levéltárra változtatta.

2020. január 1-jén a pápa beismerte, hogy elveszítette türelmét és önuralmát, amikor a Szent Péter téren egy hívő asszony megragadta a karját, és sajnos kétszer rácsapott a nő kezére. „Gyakran veszítjük el a türelmünket, velem is megesik. Elnézést kérek, hogy rossz példát mutattam tegnap” – jelentette ki a pápa a Vatikánban tartott mise előtt, amelyet a nők elleni erőszaknak szentelt.

Ferenc pápát 2021. január 14-én oltották be koronavírus ellen, egyszerre a nyugalmazott pápával, XVI. Benedekkel.

(tasr/Felvidék.ma)