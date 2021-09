A Szigetköz és a Csallóköz jövőjét megalapozó Insula Magna Komplex Vízgazdálkodási és Fenntartható Fejlesztési Programot, a Környezetmérnöki Tanszék nyitott laboratóriumi szolgáltatásait és tevékenységeit, valamint az Apáczai Csere János Kar edukációs projektjeit is közelebb hozta az I. Győri Klíma Expo látogatóihoz a Széchenyi István Egyetem.

A Széchenyi István Egyetem az innováció, a fenntarthatóság és a jövő szolgálatában áll, ennek jegyében az intézmény dupla standdal volt jelen a „ZöldGYŐR” – I. Győri Klíma Expón. Amint azt dr. Szálasy Lászlótól, a győri környezetvédelmi bizottság elnökétől megtudtuk, a rendezvény fő célja az volt, hogy a környezettudatos gondolkodást és cselekvést az elvi szempontok szintjéről a közösség együttműködő szintjére helyezze, hiszen hatékony környezetvédelem nem létezik a társadalom aktív – nem csupán kampányszerű – részvétele nélkül.

„Az öko-központú hozzáállással párhuzamosan azt szeretnénk tudatosítani a győriekben, hogy mindenki tehet a környezetünkért, az egyéni döntések igenis számítanak. Tudjuk, hogy egy hosszú út elején tartunk, de ha eljutunk odáig, hogy a társadalom picit több mint fele a fenntarthatóság jegyében éli mindennapjait, kellemetlen lesz a közösség másik felébe tartozni. Tudjuk azt is, hogy a Föld órája ketyeg, kevés idő maradt a változásra, ezért szeretnénk hangosan szólni” – hangoztatta érdeklődésünkre dr. Szálasy László.

Kiemelte: az együttműködő partnerek közül a Széchenyi István Egyetem elsőként mondott igent a klíma expóra, melynek színvonalát magasra emelték a rendezvényen jelen lévő oktatók és kutatók.

Az ökokiállítás tematikájába illő, sokszínű tevékenységével a győri egyetem aktív részese volt a rendezvénynek. Dr. Torma András, a Környezetmérnöki Tanszék tanszékvezető egyetemi docense elmondta: „Nagy öröm, hogy az esemény meghatározó szereplői lehettünk. Standjainkat gyerekek és felnőttek is nagy számban, érdeklődve keresték fel.

A látogatók megismerhették, hogy milyen sokrétű elméleti és gyakorlati munka folyik az egyetemen a fenntarthatóság érdekében. A kiállítótérben jelen volt a Környezetmérnöki Tanszék, illetve az egyetem környezetipari nyitott laboratóriuma. Bemutattuk eszközparkunkat és azt is, mivel foglalkozunk.

A szemléletformálásra helyeztük a legnagyobb hangsúlyt, ezért különböző korosztályoknak való játékokkal is készültünk. Képviseltette magát az Apáczai Csere János Kar is, demonstrálva, hogyan építhető be észrevétlenül a gyermekek mindennapjaiba a fenntartható, környezettudatos szemléletmód. Az iskolakertek közoktatásban betöltött szerepére, az ezekben rejlő lehetőségekre is felhívták a látogatók figyelmét.”

A szakember külön kiemelte, hogy a Szigetköz és a Csallóköz jövőjét megalapozó Insula Magna Programot is közelebb hozták az érdeklődőkhöz.

„A Széchenyi István Egyetem több mint száz kutatója bevonásával, széles körű összefogással zajlik a Szigetköz fenntarthatósági fejlesztését elősegítő Insula Magna Program. Ezért is volt fontos, hogy a rendezvényen jelen volt dr. Bene Katalin, a Széchenyi-egyetem docense, a program tudományos vezetője is, akitől ezzel kapcsolatban első kézből kaphattak válaszokat a látogatók arra vonatkozóan, pontosan mi is az egyetem szerepe a projektben, hogyan vehet részt ebben a lakosság, mit fognak ebből érzékelni a térségben élők.” – tette hozzá dr. Torma András, aki egyébként tagja a győri közgyűlés környezetvédelmi bizottságának is.

(Czeiner-Szücs Anita/Széchenyi István Egyetem/Felvidék.ma)