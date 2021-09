Négy világrész utazója, hajós, felfedező, szabadságharcos, akinek nevéhez leggyakrabban a „kalandos életű” jelzőt kapcsolják: gróf Benyovszky Móric. A felvidéki Verbón 280 éve született és 235 éve Madagaszkáron elhunyt történelmi személyiség életét számos országban kutatták, és kutatják ma is: orosz, francia, amerikai, osztrák levéltárakból érkezett és érkezik az anyag, amelyből bőven meríthettek a születési évfordulón rendezett konferencia előadói.

A konferencia hangulatos bevezetővel indult: a 2021. évi Benyovszky-emlékév keretében készült új magyar musical (Jókai Mór művei alapján írta Pozsgai Zsolt, Nagy Tibor Magnus és Bradányi Iván) zenéje festette alá a világutazó életének színtereit idéző képeket. Talán ez a musical segít megismertetni Benyovszky Mór nevét, nagyságát a fiatalokkal. Sajnos, mint a Magyar Nemzeti Múzeum új főigazgatója, L. Simon László köszöntőjében emlékeztetett rá,

még csehszlovák–magyar koprodukcióban készült utoljára film Benyovszky életéről, pedig történelmünk nagy alakjait el kellene juttatni a mai nemzedékekhez.

Ezt a feladatot hangsúlyozta beszédében Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára, az emlékév fővédnöke. A mai napig aktuális és érdeklődésünkre tarthat számot élete, amelyről sok mindent tudunk, de minden részlete még nem ismert, hiszen a világ négy égtájáról kell összegyűjteni a forrásokat. Ezekből egy nagy magyar történelmi alak bontakozik ki, egy rokonszenves személyiség, aki

mindenhol úgy képviselte a magyarságot, hogy tisztelet és elismerés övezi emlékét.

Ezt kell megismertetni a fiatalokkal, a hőst állítani eléjük a tudomány és a művészet eszközeivel. Arról is képet kapunk a vele kapcsolatos dokumentumokból, hogy az akkori Magyarország hogyan kötődött más országokhoz, milyenek voltak a kapcsolatai. Az emlékév, amely Benyovszky Mór halálának évfordulóján májusban kezdődött, a járvány miatt nem tudja megvalósítani azt a célt, hogy a világutazó életének minden színhelyén legyen megemlékezés, de a mostani konferencia nem az utolsó a rendezvények sorában.

A lengyelek a nemzeti hősök sorában tartják számon Benyovszkyt, mint az 1767-es oroszellenes nemesi felkelés tisztjét, Madagaszkáron nyolc utca őrzi emlékét, Benjamin Franklinnal és George Washingtonnal történt személyes találkozásai révén pedig bekerült az amerikai történelemkönyvekbe.

Tajvanon idén ünneplik a partra szállásának 250. évfordulóját. Erről szólt köszöntőjében Shih – Chung Liu, a Tajpej Képviseleti Iroda nagykövete. Az egykori formosai élményeit Benyovszky megosztotta hazatérve sokfelé, ezért a mai tajvaniak az első olyan európai felfedezők között tartják számon, aki a sziget jó hírét terjesztette a világban.

Mintegy 300 család él Benyovszky névvel a világban – tudhattuk meg G. Németh György, a Benyovszky Társaság elnöke előadásából, aki arra mutatott rá, hogy 235 év alatt mi minden rakódott egy ilyen sorsú és tevékenységű személyiség emlékére. Sok túlzás is, például az, hogy Madagaszkár királyaként, uralkodójaként szokták emlegetni, amiből annyi igaz, hogy a sziget fejlődéséhez jelentősen hozzájáruló, emberséges Benyovszkyt a bennszülött törzsek vezetőjükké választották. Szembe is került eredeti megbízóival, a franciákkal. Talán kevéssé ismert, hogy Jókai szülei nagy tisztelői voltak Benyovszkynak, s ezért adták a Móric keresztnevet fiúknak, aki már gyerekkorában elhatározta, hogy könyvet fog írni a hősről. Mint tudjuk az irodalomból: be is váltotta ígéretét.

Dr. Arany Krisztina, a Magyar Nemzeti Levéltár főosztályvezetője hangsúlyozta, hogy 200 éve négy országban is foglalkoztatja az embereket Benyovszky kivételesen érdekes életútja, ezért a MNL nemzetközi kapcsolatait felhasználva megkereste a külföldi partnereket, így hónapok óta érkeznek a digitális másolatok orosz, amerikai és francia állami levéltárakból.

Az emlékkonferencián a Magyar Nemzeti Bank képviseletében Hergár Eszter igazgató bemutatta a „Benyovszky-emlékév” emlékérmét, és átadta az első tiszteletpéldányt Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkárnak, a másodikat G. Németh Györgynek, a Benyovszky Társaság elnökének. Az érme előlapján egy háborgó tengeren haladó fregatt látható, a háttérben a világjáró utazásait jelképező iránytű. Az érme hátlapján gróf Benyovszky Móric mellvértes portréját, míg a háttérben utazásainak térképét és időpontjait ábrázolta a tervező Kereszthury Gábor.

Cservenka Judit/Felvidék.ma