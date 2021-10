A KNP Complexnek elnevezett tűzvészt szeptember elején villámlások indították el, majd szétterjedt a Sierra Nevada nyugati oldalán. A természetvédelmi park 15 mamutfenyőligetében okozott károkat, közölte a Sequoia and Kings Canyon nemzeti park.

Mamutfenyők százait pusztíthatták el a kaliforniai erdőtüzek. Jelenleg is több mint kétezer tűzoltó dolgozik a lángok megfékezésén. A KNP Complexnek csupán 11 százalékát sikerült ellenőrzés alá vonni, miután 347 négyzetkilométernyi erdő a lángok martalékává vált.

A hűvösebbé váló időjárás segített némileg lelassítani a lángok terjedését és péntekre esőket is várnak az időjárás-előrejelzés alapján. A tűznek vegyes hatása van a mamutfenyőligetekre: legtöbbjüket alacsony és közepes intenzitású tűz érte el, amelyeket a fák még képesek túlélni – mondta Christy Brigham, a Sequoia and Kings Canyon nemzeti park képviselője. – Ugyanakkor két ligetben – egyik ötezer fenyőt tartalmaz – magas intenzitású tüzek, akár harminc méteres magasságot is elérő lángok égnek, melyek képesek a hatalmas fák lombozatát is leégetni.

Két égő fa kidőlt a nemzeti park óriáserdejében (Giant Forest), amely mintegy 2000 óriás mamutfenyő otthona. Köztük található Sherman tábornok fája is, amelyet a világ legnagyobbjaként tartanak számon. A legjelentősebb fák azonban úgy tűnik, túlélik a katasztrófát.

A szakértők tűzálló takaróba burkolták a fák törzsét, megtisztították a növényzettől a körülöttük lévő területet, locsolókat üzemeltek be mellettük, vízzel öntözték vagy tűzálló zselével kenték be őket. A teljes kárt azonban csak hónapok múlva tudják felmérni.

A déli területen égő Windy Fire nevű erdőtűzkomplexum legalább 74 mamutfenyőt pusztított el. A 395 négyzetméteren égő tűz 75 százalékát tartják jelenleg kontroll alatt.

Az évezredekig is elélő óriás mamutfenyők csak a Sierra Nevadában nőnek természetes módon.

Ezek a világ legnagyobb fái, átlagosan 75 méteresre nőnek, törzsük átmérője hat méter is lehet.

Megfigyelések nyomán fedezték fel, hogy az óriás mamutfenyőnek alacsony intenzitású tűzre van szüksége ahhoz, hogy kiengedje magjait. Amikor a lángok hője eléri a fa magasan lévő ágait, a mamutfenyő ragacsos gyantaréteggel védett tobozai megolvadnak és kinyílnak. Több száz apró mag hullik ilyenkor a talajra, ahol a tűz nyomán tápanyagokban gazdag, dús föld marad hátra. A mostani lángok azonban túl hevesek a klímaváltozás okozta szárazságok miatt.

Idén eddig több mint 7800 négyzetkilométernyi terület égett Kaliforniában, a tűz több mint 3000 otthont és egyéb ingatlant tett tönkre.

(MTI/AP/Felvidék.ma)