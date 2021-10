Az AGEL csoporthoz tartozó komáromi kórház fokozott érdeklődést tapasztal a koronavírus elleni védőoltás, különösen a harmadik adag oltás iránt – tájékoztatta portálunkat a kórház sajtóosztálya.

Kiemelik, az önkormányzattal való kiváló együttműködésnek köszönhetően Komárom azon kevés szlovákiai városok közé tartozik, ahol az 50 év felettiek kategóriájában az oltási arány már elérte a 65 százalékot, ami a Covid automatában is tükröződni fog. A kórház ellenőrzése alatt tartja a jelenlegi járványügyi helyzetet, hozzáteszik azonban,

a kórházi betegek száma enyhén emelkedik. Többnyire oltatlan személyekről van szó.

„Jelenleg 12 betegünk van a covid-osztályon, közülük kettő súlyos állapotban, három másik beteget pedig koronavírus gyanújával kezelnek, várjuk a vizsgálataik eredményét. Közülük csak egy vette fel a koronavírus elleni oltást, az ő esetében a betegség viszonylag enyhébb lefolyású, mint a többi betegnél” – mondta Filkó Gabriella, igazgatóhelyettes. Mint megemlítette, a kórház szakszemélyzetének több mint 75 százaléka már teljesen beoltott, ezen felül az érdeklődésüket jelző dolgozók már megkapták a vakcina harmadik adagját is – számolt be, hozzátéve, ez a tény is hozzájárul ahhoz, hogy most a világjárványt sokkal jobban kezelik a kórházban, mint a második hullámban.

A komáromi kórházban továbbra is oltanak munkanapokon 7.15 és 14.00 óra között. Az érdeklődők az Egészségügyi Információk Nemzeti Központja (NCZI) honlapján keresztül vagy egy adott napra és időpontra az AGEL internetes portálján regisztrálhatnak, ahol a komáromi oltóközpontot kell keresni és az oltásra jelentkezni.

„A nem regisztrált állampolgárokat is oltjuk, a múlt hét óta jelentősen megnőtt az érdeklődés, különösen a harmadik adag oltóanyag iránt. Naponta több száz embert oltunk be” – tette hozzá Filkó Gabriella.

A harmadik oltás beadása előtt az érdeklődőknek érvényes igazolást (EU digitális kártya) kell felmutatniuk arról, hogy megkapták a második oltást. Az oltóközpont személyzete ezután ellenőrzi, hogy a második adag beadása óta eltelt-e a megadott idő. Ez az immunhiányos betegek esetében legkorábban a második adag után négy héttel lehetséges, míg az immunkompetens betegek legkorábban hat hónappal a felvett második oltás után kaphatják meg a harmadik dózist.

Azon személyek esetében, akik már teljes körűen beoltottak és felépültek a koronavírusból, nem ajánlott a harmadik emlékeztető dózis beadása, mivel a COVID-19-ből való felépülés harmadik emlékeztető dózisként hat. Abban az esetben azonban, ha egy személy emlékeztető adagot kér, beadják neki – tájékoztatott a kórház. Felhívták a figyelmet arra, hogy a harmadik emlékeztető adag beadását különösen azoknál a személyeknél kell megfontolni, akik tizenkét hónapnál régebben estek át a betegségen, illetve azok esetében, akik tünetmentesen vagy nagyon enyhe lefolyású tünetekkel vészelték át a COViD-19 betegséget.

(SZE/Felvidék.ma)