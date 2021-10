Interreges pályázaton fejlesztésre közel másfél millió eurót nyert közösen az észak- és dél-komáromi erődrendszer. Az Öreg- és Újvárat, valamint az Igmándi erődöt érintő beruházásról sajtótájékoztatót tartott ma délelőtt Ozimy Andrej a városi hivatal műemlékvédelmi és idegenforgalmi referense, Somogyiné Szili Nóra, a Monostori Erőd kulturális és turisztikai igazgatója, valamint Keszegh Béla, Észak-Komárom polgármestere.

Az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretében a „KOMFORT – Az észak- és dél-komáromi erődrendszer közös fejlesztése” elnevezésű pályázat vezetőpartnere, az észak-komáromi Központi erőd, egymillió eurót nyert fejlesztésre.

Ebből a Laktanya épülete újul megꓼ a főbejárat mellett 150 méter hosszan megújul a homlokzatrész és az útfelület, a szükséges mellékhelyiségekkel együtt kiépül egy korszerű fogadóhelyiség jegypénztárral, valamint egy új kiállítóterem is berendezésre kerül.

Keszegh Béla úgy fogalmazott, első lépésként a közműhálózatot kell felújítani, hogy további vállalkozások települhessenek a várba. „Ennek kulcsfontosságú állomása egy trafóállomás kiépítése, amelynek összköltsége 300 ezer euró. Ezt azonban az egyeztetéseknek köszönhetően a szolgáltató javarészt magára vállalja, nekünk csak a környezetet kell kialakítanunk és ezt a tetemes összeget másra fordíthatjuk” – jegyezte meg. Az Öregvár kéményeinek és szellőzőnyílásainak felújításával, valamint az invazív növényzet eltávolításával az erőd sáncai is hozzáférhetővé válnak a látogatók számára.

A projekt keretén belül elkészül egy, a mindkét erődöt bemutató kisfilm és a 360°-os térképezésnek köszönhetően a Központi és az Igmándi erőd több része virtuálisan is látogathatóvá válik. A projekthez kapcsolódóan elkészül a Központi erőd kézzel festett térképe és modellje is.

Az új trafóállomás kiépítésének köszönhetően végre megoldódik az Öreg- és Újvár energiaellátása, így már akár fesztiválok is megvalósulhatnak. „A laktanya mentén régészeti kutatás zajlik majd, melynek eredményeit figyelembe véve készülnek el az épület környékének helyreállítási tervei” – tette még hozzá Andrej Ozimy. A turistákat szabadulószoba is várja majd, amelynek tematikája a boszorkányüldözés. A kaszárnya tetőszerkezetének teljes felújítása várhatóan ez év végéig befejeződik. Európa legnagyobb kiterjedésű tetőszerkezetének padlástere a felújítást követően bejárható lesz.

Keszegh hangsúlyozta, a felújításoknak köszönhetően elérhető távolságba került, hogy a komáromi várat állandó jelleggel megnyissák a közönségnek.

A polgármester azt is elmondta, szeretnék, ha idővel a városi rendőrség beköltözne a várba, ezzel is növelnék a biztonságot.

A dél-komáromi Igmándi erődben megvalósuló fél millió eurós beruházásokat Somogyiné Szili Nóra foglalta össze. Mint mondta, az erődrendszer legfiatalabb része az Igmándi erőd, amely egyúttal az egyik legkedveltebb is, hiszen Dél-Komáromban, a város központjában könnyen elérhető, nem messze a Rüdiger-tó mellett helyezkedik el, amely a helyiek kedvelt kikapcsolódási helye. A pályázati összegből a látogatói fogadótereket szeretnék felújítani. A meglévő kiállító tér, a kantin, az irodák és a tárolók, valamint a vizesblokkok is felújításra kerülnek. Emellett új melegkonyhás éttermi részt is létesítenek, hogy az Igmándi erőd különféle események megszervezésére alkalmas rendezvényhelyszínné válhasson. Ott is elvégzik az erőd homlokzatának tisztítását és utókezelését, valamint parkosítási és térrendezési teendőket is. A felújításnak köszönhetően szakaszosan is meg tudják majd nyitni. A felújítás ideje alatt az Igmándi erőd nem lesz látogatható – tudtuk meg.

A két országban lévő erődök felújítása hasonló ütemben zajlik majd. Jelenleg kiírásra kerültek a közbeszerzések, az építkezési munkálatok pedig 2022 tavaszán kezdődnek és várhatóan 2023 május végéig tartanak.

Az erődrendszer már ma is jelentős határ menti turisztikai látványosság, ugyancsak szerepel az UNESCO Világörökség várományosainak listáján. A projektnek köszönhetően mindkét erődben bővülni fog a látogatható területek mérete, az interaktivitás, a látogatók fogadásának körülményei is javulnak majd. A másfél millió eurós támogatás az Európai Régiófejlesztési Alapból érkezik, a projekt Magyarország és Szlovákia 10-10 százalékos társfinanszírozása mellett öt százalékos önrésszel valósul meg.

