Idei tizedik számával jelentkezik a Füleki Hírlap, amely 3700 példányban látott napvilágot, s minden háztartásba ingyenesen juttatják el, de letölthető a város honlapjáról is. A lapban olvashatnak az októberi rendezvényekről, a jubiláló gimnáziumról és múzeumról, valamint a Pro Patria Férfikarról, de a készülő novemberi rendezvényekről is.

Örömhírrel szolgál címlapján a lap olvasóinak a szerkesztőség, hiszen újabb útszakasz kerül felújításra a járásban, ahol ezúttal a Fülek–Sőreg közötti mintegy 10 kilométeres szakasz kap új aszfaltburkolatot. Két új utcával is gazdagodik Fülek, az egyiket az egykori legendás gyárigazgatóról, Hulita Vilmosról, a másikat a Cebrián családról nevezik el.

Részletesen beszámolnak a képviselő-testület szeptember 30-án megtartott üléséről, amelyen szóba került a folyamatosan romló közbiztonság is. Itt is felhívjuk a figyelmet, hogy az ülések valamennyi jegyzőkönyve, munkaanyaga, valamint vágatlan videofelvétele megtalálható a város honlapján (www.fiľakovo.sk). A város megkezdte a komposztálásra szolgáló ládák szétosztását, s a lapból azt is megtudhatják, melyik hulladék hová való.

Olvashatunk a tűzoltók újabb erőpróbájáról, továbbá arról, hogy az erőemelők Oláh András révén újabb világbajnoki címet szereztek a miskolci megmérettetésen, míg Szajkó Ferenc ezüstéremmel térhetett haza.

Október lévén nem feledkeztek meg az idősekről sem, Peter Juraj igazgató pedig az október elsején 70 éves Füleki Gimnázium legújabb eredményeiről számol be a lap hasábjain. Október végére befejezték a temető felújítását, de több új turisztikai látványossággal, köztük egy őskori kemencével gazdagodott az év folyamán a vár is. Ősszel ünnepelte fennállásának immár 101. évfordulóját a Pro Patria Férfikar (ez alkalomból Puntigán József és Jakab József tollából egy reprezentatív kiadvány is megjelent), míg Illés Kósik Andrea a cseregyerek 3.0 programot mutatja be.

A Kevésbé ismert tények városunk múltjából című rovatban a múzeum megalapításának 70. évfordulójára emlékeznek, s megtudhatjuk, ki volt a legendás Stephani Ervin virágtermesztő. Az aktuális sporteredmények mellett tájékoztat a lap arról is, milyen előadásokkal várja a nézőket a nyolcadik alkalommal megrendezésre kerülő Nemzetközi Színházi Fesztivál.

(giv/Felvidék.ma)