Az AGEL csoporthoz tartozó komáromi kórházban monoklonális antitestes terápiával kezelik a koronavírust. Kizárólag a betegség korai szakaszában lévő, veszélyeztetett betegek számára írható fel, orvosi javallatra.

A komáromi kórház egyike azon egészségügyi intézményeknek, amelyeket az egészségügyi minisztérium kiválasztott a koronavírusos betegek fogadására és monoklonális antitestekkel történő kezelésére – derül ki a kórház sajtónyilatkozatából. Mint írják, fontos tudni, hogy ezeket a kezeléseket

csak a háziorvos írhatja fel a betegség korai szakaszában lévő betegek számára, akiknél nagy a kockázata a súlyos lefolyású betegség kialakulásának.

„Kórházunk 96 REGN COV2 (kasirivimab és imdevimab) csomagot kapott. Minden csomag két adagot tartalmaz. A kasirivimab és az imdevimab olyan fehérjék, úgynevezett monoklonális antitestek, amelyek a COVID-19 betegséget okozó koronavírus tüskefehérjéjéhez kötődnek. Ez megakadályozza, hogy a vírus a szervezet sejtjeibe jusson és fertőzést okozzon. Ezáltal a betegek könnyebben és gyorsabban leküzdik a vírusfertőzést” – magyarázta Komjáthy Hajnalka, az AGEL csoporthoz tartozó komáromi intézeti gyógyszerészet vezető gyógyszerésze.

Hangsúlyozták, ezeket a gyógyszereket olyan 18 év feletti, igazolt COVID-19 betegségben szenvedő, veszélyeztetett betegeknek szánják, akik nem igényelnek oxigénterápiát, de korábbi kórtörténetük miatt nagy a kockázata annak, hogy a fertőzés náluk súlyos betegséggé alakul.

„A betegség korai szakaszában történő alkalmazásukkal megakadályozható a betegség súlyos, akár életveszélyes szakaszba való átmenete. A veszélyeztetett csoportba tartozik minden olyan beteg, aki 65 évesnél idősebb, vagy elhízott, vagy krónikus szív- és érrendszeri betegségben szenved, esetleg cukorbeteg, vese- vagy májbeteg, légzőszervi betegségben szenved, vagy csökkent immunrendszeri funkcióval rendelkezik”

– jegyezte meg a tapasztalt gyógyszerész.

A monoklonális antitesteket a kórházban adják be vénába adott infúzión keresztül, ami nem tart tovább fél óránál. A beadást követően a beteget még egy órán át megfigyelik, majd hazamehet, mivel a gyógyszer a COVID-fertőzés tünetei nélküli, illetve enyhe vagy közepesen súlyos lefolyású betegek számára javallott, akik nem igényelnek kórházi kezelést. A gyógyszer nem adható olyan betegnek, aki allergiás a casirivimabra, az imdevimabra vagy bármely más segédanyagra.

„A monoklonális antitestek infúziója után egyes betegeknél fejfájás, fáradtság, gyengeség, izomfájdalom, láz vagy légzési nehézség formájában jelentkezhet reakció, ezért a páciensnek az alkalmazást követő egy órát még az orvosok ellenőrzése alatt kell maradnia. Az előforduló tünetek azonban kontroll alatt tarthatók és kezelhetők, és sokkal kisebb kockázatot jelentenek a betegre nézve, mint a koronavírus súlyos formája”

– fűzte még hozzá Komjáthy Hajnalka.

A kórház sajtónyilatkozatában megjegyzik, fontos tudniuk mindazoknak, akik érdeklődnek a monoklonális terápia iránt, hogy nem dönthetnek egyedül a kezelés mellett. „A kezelést a háziorvosnak kell felírnia és jóváhagynia, aki ezt követően felveszi a kapcsolatot a kórházzal, és a helyesen kitöltött kérelemmel megszervezi a REGNcov2 beadásának időpontját“ – hívják fel a figyelmet. A nyilatkozat végén emlékeztetnek: a koronavírus elleni leghatékonyabb és legolcsóbb védekezés továbbra is az oltás és az arcmaszk viselése.

A jelenlegi járványhelyzet kapcsán a kórház sajtóosztályától megtudtuk,

az AGEL csoporthoz tartozó komáromi kórház azon kevés kórházak egyike, ahol kevésbé súlyos a járványhelyzet alakulása a többi egészségügyi intézményhez képest. A több mint 80 százalékos átoltottságnak köszönhetően a kórházban minimális a koronavírus-fertőzött alkalmazottak száma

– tudtuk meg. A koronavírusos fekvőbetegek számáról nyilatkozva elmondták, jelenleg hét betegük van oxigénágyakon, öt betegnek van szüksége mesterséges tüdőlélegeztetésre, további öt betegnél pedig fennáll a koronavírus-fertőzés gyanúja.

Komáromban továbbra is nagy az érdeklődés a védőoltások iránt, csak a múlt héten közel 1500 embert oltottak be csupán a komáromi oltóközpontban. „Örvendetes, hogy a Komáromi járás az egyik olyan járás, ahol a 65 év felettiek körében a legmagasabb az átoltottsági arány. Ennek köszönhetően a járás egyike annak a kettőnek Szlovákiában, amely a bevezetett Covid-automata szerint még mindig narancssárga“ – húzta alá a kórház igazgatója, aki szerint az oltás iránti érdeklődés továbbra is növekszik. „Az elmúlt héten több mint 3000 embert oltottunk be három oltóközpontban, Komáromban, Nyitrán és Vágsellyén” – mondta.

SZE/Felvidék.ma