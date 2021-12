A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének vezetősége a tegnapi nap folyamán látogatást tett a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságán. A kötetlenebb hangulatú év végi találkozón a kölcsönös gyümölcsöző együttműködést is megköszönték.

Mint Potápi Árpád János a baráti látogatás kapcsán a hivatalos közösségi oldalán kifejtette: „Köszönöm a kedves látogatást és az ajándékokat a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége vezetőinek, Fekete Irénnek és Vörös Máriának. Köszönjük az egész évi közös munkát és az együttműködést.”

A találkozó kapcsán a Felvidék.ma megkeresésére Fekete Irén, a pedagógusszövetség elnöke elmondta: „Minden közösségi tevékenységnek az alapja a korrekt együttműködés. Tudásunkat, tapasztalatainkat, ötleteinket felkínáljuk partnereinknek, ők is hozzáteszik a sajátjukat – ebből csakis pozitív megoldás kerekedhet. A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége megalakulása óta ezen filozófia mentén munkálkodik partnerszervezeteivel, amelyek közül kiemelt helyen áll a magyar Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága, Potápi Árpád János államtitkár úrral és Czimbalmosné Molnár Éva Felvidékért felelős osztályvezető asszonnyal az élén.”

A két intézmény közötti kapcsolat akkor vált szorosabbá, amikor 2011-ben a magyar kormány meghirdette a határon túli magyarok támogatásának tematikus évi programját, ami új távlatokat nyitott az együttműködés területén.

Mint fogalmazott: „A korábbi évekhez viszonyítva jóval több figyelmet fordítottak valamennyi elcsatolt országrész kulturális, oktatási, művelődési és egyéb problémáira. A több éven át tartó nagyvonalú támogatás kiterjedt a bölcsődék, óvodák, iskolák felújítására, korszerűsítésére, a szakrális és történelmi épületek helyreállítására, sportlétesítmények újjáépítésére is. Szövetségünk sem tudna hatékonyan működni az anyaország segítsége nélkül. A sokoldalú gondoskodás és odafigyelés felbecsülhetetlen értéket jelent számunkra, a jövőt, a szülőföldön való megmaradást és boldogulást, egész régiókat gazdagítva ezzel.”

A kapcsolat és az értékőrző együttműködés tényleg szoros. Ezt igazolják az elmúlt év eseményei, köztük a több éve futó programok és rendezvények. A „Szülőföldön magyarul” nevelési, oktatási támogatáshoz fűződő tennivalókat az SZMPSZ végzi, dolgozza fel, az anyagi források az anyaországból érkeznek. A „Szakma sztár” elnevezésű verseny a szakközépiskolákat szólítja meg, a diákok körében nagy népszerűségnek örvend. A felvidéki fordulókat együttműködő partnerként szintén a szövetség rendezi és szervezi meg.

Ősz elején oktatási intézményeink (alap-és középiskolák, gimnáziumok, szakközépiskolák) kaptak egy szaktanárok segítségével összeállított, sportszerekből álló, jelentős értékű ajándékcsomagot, az első küldemények Komáromba érkeztek meg, a területi választmány 41 intézménye örülhetett az adománynak. Az év végéig összesen 301 intézménybe juttattuk el a sportszercsomagot.

„Ezt a gesztust azért értékeljük nagyra, mert a jelenlegi, járvánnyal terhelt időszakban különösen nagy jelentősége van a mozgásnak. Szakemberek megállapítása szerint a mai gyerekek, de a felnőttek is elszomorítóan keveset sportolnak, pedig a mozgásnak, testedzésnek az egészség megőrzésében kiemelt szerepe van. Ez motiválta az adományozót is, ha a sportszerek szem előtt vannak, tetszetősek, és alkalmat adnak egy kis közösségi együttes sportolásra, ezzel hozzájárulhatnak az egészségesebb, tettre készebb nemzedék felneveléséhez. A tanulók testi és lelki fejlődésében a sport ugyanis semmi mással nem helyettesíthető” – magyarázta a szövetség elnöke.

Sikeresnek bizonyult a sakk elemeit megismertető program is, az alsó tagozatos pedagógusok részére tartott „Sakkpalota”, valamint az óvónők részére szervezett „Sakkjátszótér” képzés is. Jelezte, a sakk nemcsak élvezetes játék, elismert sportág, hanem a személyiségfejlesztés eszköze is. Megtanít a koncentrált figyelemre, segít a síkban tájékozódni, megkülönböztetni a bábukat nem csupán formájuk, hanem tulajdonságaik szerint is. Fejleszti a szókincset, a szabályok megértését, gazdagítja a gondolkodást. Bővíti az emlékezetet, a kommunikációs és a kombinációs készséget, fejleszti az előrelátás képességét – szögezte le.

Hozzátette: „Meggyőződésem, hogy a bekapcsolódó pedagógusok és gyermekek olyan ismeretekre tehettek szert a program által, amelyek szellemiekben mindannyiukat gazdagították.”

A szövetség a Nemzetpolitikai Államtitkárság közreműködésével kapcsolódott be a tankönyvfüggetlen digitális taneszköz, az „Okos Doboz” fejlesztésébe is. Pedagógusok kreativitása révén a Felvidék kulturális, építészeti, történelmi, zenei, néprajzi értékeit játékos formában ismerhetik meg a tanulók. A magyarországi felhasználók mellett a határon túli magyar nyelvterület bekapcsolása nagy jelentőséggel bír, mert ezzel egy fontos lépést tehetünk az egységes magyar oktatási tér kialakítására – jegyezte meg.

„Külön megköszönöm az államtitkárság valamennyi képviselőjének azt a tiszteletteljes figyelmet, amelyet a felvidéki magyar pedagógusok, tanulók és szülők iránt tanúsítanak azzal, hogy valamennyi rendezvényünkön személyesen megjelennek, számontartják ünnepeinket, érdeklődnek gondjaink felől, és meghallgatják kéréseinket” – summázta gondolatait Fekete Irén.

(Pásztor Péter/Felvidék.ma)