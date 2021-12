Smer-Hlas győzelem, a KDH és a Republika a parlamentben, és a Szövetség is – írja a Pravda.

A Polis közvéleménykutató csütörtök délután publikálta legújabb kutatásának eredményét. A felmérést december 17. és 22. között végezték 1111 fő megkérdezésével.

A dobogó első két fokán a Hlas és a Smer végezne 19,9 és 16,8 százalékkal, 35 és 29 mandátummal. Őket követné az SaS 8,8 százalékkal, 15 mandátummal, majd az OĽaNO és a Sme Rodina jönne 6,1-es támogatottsággal és 11 mandátummal. A PS is bejutna 6 százalékkal, szintúgy tizenegy képviselővel. A parlamenti küszöböt még négy párt lépi meg a Polis szerint, ebből három parlamenten kívüli: a Kotleba-féle ĽSNS 5,2-vel kerülne be 9 mandátummal, a belőlük kivált Republika 5,8 százalékkal és 10 képviselővel jutna be a törvényhozásba. A KDH is parlamenti párt lenne, 5,9 százalékkal és tíz képviselővel,

valamint a parlamentbe mérték a Szövetséget is 5,5%-os támogatottsággal, és 10 képviselővel.

(LB/Pravda/Felvidék.ma)