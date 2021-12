Alább a Magyar7 hetilap november 30-i számának a tartalmát ajánljuk Olvasóink figyelmébe.

Az az igazság, hogy Igor Matovič pénzügyminiszterként sincs könnyű helyzetben. Az államkassza finoman szólva nem repedezik a telítettségtől, az ellenzék pedig a kormány sarkát tapossa: terítsen be pénzzel minden ágazatot, amelyet a járvány és a lezárás a padlóra küldött, fizessen mindent és mindenkit. Mintha Svájcban élnénk, de legalábbis Ausztriában, írja vezércikkében a lap főmunkatársa, Kövesdi Károly.

Delta-lezárás, omikron-pánik: Az egymást követő járványügyi lépések már-már a relativitást meghazudtolva közelítik a fény sebességét. A túlmozgásos járványkezelésnek köszönhetően tavasszal már láttunk csillaghullást, de az átfazonírozott kabinet is szigorítástól lezárásig araszol egy kiadós meteorzápor irányába, írja Kolek Zsolt heti politikai összefoglalójában.

Azt ne gondolja senki, hogy az egyszeri kormánypárti politikusban – tálentumtól függetlenül – ne működnének az önvédelmi reflexek. Jobb a bársonyszékből szolgálni az uniós fejlesztési forrásokkal kitömött szlovák nemzet hazáját és nemzetiségre való tekintet nélkül öt és fél millió ember országát, mint az ellenzéknek maradó kemény padsorokat koptatni. Az már más kérdés, hogy ennyire futja: habozásra meg kapkodó tűzoltásra.

Német lázálmok a címe Pomichal Krisztián külpolitikai jegyzetének, amelyben az új német kormánykoalíció szerződését vizsgálja, ahol egy minden eddiginél szorosabban együttműködő, egyesített, szuperállamként működő Uniót képzelnek el. Abba most bele se menjünk, mi történt legutóbb, amikor a németek egy magasabb eszme jegyében akarták egyesíteni az öreg kontinenst.

Címlap – A legfontosabb fejben megtartani az egyensúlyt

A legfontosabb fejben megtartani az egyensúlyt, vallja Fucsovics Márton, a legjobb magyar teniszező, aki idén a tenisz Mekkájában, Wimbledonban élete legjobb eredményét érte el. A 29 esztendős nyíregyházi születésű játékossal a kezdetekről és a sikerekhez vezető útról beszélgetett Ondík Gábor.

Minden kisebb országnak el kell döntenie, mire is fordítja a fejlesztési energiáit. Szlovákia is így tesz, Richard Sulík gazdasági miniszter gyámkodása alatt a hidrogént választaná kiugrási kísérletként. Muszáj valamit választania, mert az ország nem igazán dicsekedhet különleges innovációkkal, jeles találmányokkal, és a kutatás-fejlesztésre fordított források tekintetében az EU-tagországok sorrendjében igencsak hátul kullog. Lesz-e Szlovákiából tátrai hidrogéntigris? A kérdésre Matus Tibor válaszol.

Bár sokan hajlamosak emberi butasággal magyarázni a napjainkra jellemző elképesztő oltásellenességet és tudományszkepticizmust, a helyzet ennél jóval bonyolultabb. Sokkal inkább félreértések sorozatáról, információhiányról és elégtelen kommunikációról kellene beszélnünk. Lapunk hasábjain az egyik legmakacsabb, legfélrevezetőbb tévhitet veszi górcső alá Pomichal Krisztián.

A témánál maradva A nyelvrontás hullámai című jegyzetében Száraz Dénes arról ír, hogy a járvány új szavakat, kifejezéseket hozott a nyelvünkbe. „Ugyanolyan alattomosan és észrevétlenül törnek be életünkbe, mint maga a Covid-19. A média ömleszti a járvánnyal kapcsolatos idegen szavakat, amelyeket gondolkodás nélkül átveszünk, és használunk is a mindennapi közbeszédben, sőt írásban is. Így egyszerűbb!

Szlovákiában pedig csak szlovákok léteznek, derül ki egy új kiadványból, amelynek megjelentetését Szlovákia külügyminisztériuma, de korrektebb, ha kimondjuk, Szlovákia külügyminisztere, Ivan Korčok kezdeményezte a Szlovák Nemzeti Galéria gondozásában. A külügy által támogatott kiadvány bevallott célja, hogy afféle kulturális ügynökként, vizuális atlaszként vonzó képet mutasson Szlovákiáról, főképpen a külföldi delegációknak, vendégeknek, illetve, hogy protokollajándékként mindig kéznél legyen, de az album megfeledkezik arról, hogy ebben az országban más nemzeti közösségek is élnek a szlovákok mellett – olvashatjuk Somogyi Szilárd összefoglalójában.

Csónak az akciós chipsből a címe Bárány János cikkének. A Komáromi Jókai Színházban a Presznyakov fivérek 2006-ban írt Csónak, avagy előttünk a vízözön című darabját játsszák most, bérleten kívül. Bagó Bertalan másodszor vitte színre Presznyakovék darabját. Először 2012-ben rendezte meg a Bereményi Géza által akkoriban átvett budapesti Thália Színházban.

Lacza Tihamér rovatában, a Leporolt históriákban egy névnapi ajándékról olvashatnak, amellyel jól megtréfálták a nagytermészetű Barcsay Domokost (1848–1913), a 19. század második felének egyik közismert és szeretetre méltó arisztokratáját.

„Várja lelkem az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt, az őrök a reggelt.” Várunk. Már két éve egyre csak várunk: először félelemmel, hogy bennünket is elér a közeledő baj, majd rettegéssel, hogy áldozatai leszünk mi vagy azok, akiket szeretünk. Aztán vártuk reménységgel a megoldást, azóta pedig egyre csüggedtebben várjuk a mindig újra felerősödő hullámokat. Közben most a karácsonyt is várjuk. Erdélyi Anita vágfarkasdi beosztott református lelkész írta meg adventi gondolatait.

November 19-én volt 75 éve, hogy elkezdődött a csehszlovákiai magyarságot ért egyik legtragikusabb esemény, a Csehországba való deportálás. 1946 novemberétől 1947 februárjáig több mint 10 ezer családot, majdnem 42 ezer személyt, csecsemőket, idős, beteg embereket pár kilós csomaggal, fűtetlen marhavagonokban szállítottak Csehországba, olvasható a Múltunk rovatunkban Kovács László tollából.

Tájaink

A mintegy 7100 lakosú Ipolyság város önkormányzati képviselő-testülete 2019-ben emelte az ingatlanadót és egyéb illetékeket. Ennek az azóta is sokak által vitatott döntésnek az értelmében mintegy 75%-kal nőtt a város által kiszabott adóteher. Most adócsökkentésre várnak a nehéz helyzetben lévő vállalkozók, írja Kaszmán Zoltán.

Muzeális értéket újítanak fel az iparista vén diákok, akik a Path kataszterében levő, régi gőzszivattyútelep megmentését tűzték ki célul az 50. érettségi találkozójukon. A komáromi Gépipari és Elektrotechnikai Szakközépiskola egykori diákja, Pém Róbert számol be Nagy-Miskó Ildikónak a munkákról.

Káosz van Pozsony megye autóbusz-közlekedésében azóta, hogy új fuvarozócég biztosítja az elővárosi autóbusz-közlekedést. A megye által érvényesen és időben kiírt pályázatot az Arriva személyszállító és szolgáltató cég nyerte meg, az átállás november 15-én megtörtént, sajnos rosszul. Ezzel foglalkozik írásában Dunajszky Éva.

Boldog lehet, akinek megadatik a gondtalan, nyugodt gyermekkor, s vele együtt a gondoskodó szülői szeretet, békesség, nyugalom. Ezekből nem nagyon jutott a csicseri Tóth gyerekeknek. Történetüket Molnár Gabriella foglalta össze.

Kézügyesség és fantázia kell ahhoz, hogy kreatív műhelyként működjön immár tíz éve a köbölkúti Csemadok mellett ügyes asszonyok csoportja, akik a karácsonyi és egyéb ünnepek alkalmával megörvendeztetik kézműves termékeikkel az érdeklődőket. Kiállításukról számol be Bokor Klára.

Az utóbbi időben tájainkon is felfedezik a régi, használaton kívüli ipari építményeket és új funkciót adnak nekik. Így történt ez az alsószeli malommal is, amelyet a Galántai Honismereti Múzeum műtárgyainak a raktárává változtatnak, olvasható Szomolay Andrea cikkében.

eNRA 21 és Szabó Ottó szubjektív igazságai a címe Fábián Gergely írásának, amely arról tudósít, hogy megnyílt a Nemzetközi Rovás Alkotóközösség csoportos, a Rovás 2021-es nyári szabadegyetemének anyagát bemutató kiállítása, valamint Szabó Ottó önálló, Update című tárlata a Rozsnyói Bányászati Múzeum Galériájában. Szabó Ottó, a Rovás elnöke önálló kiállításáról lapunknak elmondta, a tárlat azért kapta az Update címet, mert a keresztény filozófiát, illetve a számára oly sokat adó kierkegaardi és heideggeri filozófiát újraértelmezte, legalábbis megpróbált a mai viszonyok között válaszokat keresni.

A férfiak világnapja alkalmából idén ötödször adták át a Gránit Oroszlán Példakép Díjat az év férfi példaképeinek. A közéleti kategória egyik díjazottja – első felvidékiként – Tóth Zoltán, a Kerecsen Motoros Egyesület elnöke lett, aki szimbolikusan minden határon túli magyarnak ajánlotta fel a díjat, írja Virsinszky Tamás a Gránit oroszlánként küzdeni című beszámolójában.

Fülekről szerénytelenség nélkül állítható, hogy a nógrádi színjátszás fellegvára, hiszen egyszerre 5 csoport is dolgozott már a városban. A jelenleg a Füleki Gimnázium és a helyi Csemadok-alapszervezet mellett működő Zsibongó számára az idei, 45. Duna Menti Tavasz volt a lezárás, amelyen ebben a formában megmérettek, hiszen az intézményben megszűnik a nyolcosztályos évfolyam. A munka azonban folytatódik. További részletek Fábián Gergely írásában, amelynek címe: 35 éve a Thália szolgálatában.

Fiatalos lendületet tapasztalt a Csilizközben Reczai Lilla. Balony községben sok a tenni akaró ember, s hogy igyekezetüket hatékonnyá tegyék, létrehozták a Pro Balony Polgári Társulást.

Kávézó

A csípőficam megelőzésével foglalkozik Domonkos Andor doktor, Varga Róbert pedig folytatja szingapúri beszámolóját. Egy a nyári szabadságot felidéző étel, és a répatorta receptjét közli Vass Laura. Vass Gyula egy csodaautót tesztelt, a BMW iX xDrive 50-et.

Rajkovics György a magyarokkal és szlovákokkal megvalósuló kézilabda-vb-ről, Rajkovics Péter pedig arról ír, hogy karácsonykor már Szlovákiában is működik a közszolgálati ingyenes sportcsatorna.

A Magyar7 48. számában is megtalálják a részletes műsort és a keresztrejtvényt. A templomokat bemutató sorozatba ezúttal Perény község Szentháromság-temploma került.

Kellemes időtöltést, jó olvasást kívánunk a laphoz. És ne feledjék, ha még nem előfizetői a Magyar7-nek, a Felvidék egyetlen közéleti hetilapjának, meg is vásárolhatják, nem csupán a standokon, már a postahivatalokban is kapható.

(ma7.sk/Felvidék.ma)