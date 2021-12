Martin Slosiarik szociológus nincs meggyőződve arról, hogy az állami 300, illetve 200 eurós jutalom az oltás felvételének fejében meggyőzi a 60 évesnél idősebbeket, hogy beoltassák magukat koronavírus ellen.

„Egyes vélemények szerint igen, mások szerint nem célravezető ez a megoldás. Nincsenek erre vonatkozó egyértelmű adatok“ – nyilatkozta a SITA hírügynökségnek Slosiarik.

Igor Matovič (OĽaNO) pénzügyminiszter az oltás felvételének ösztönzésére

először az oltási lottóval próbálkozott, ami nem hozott áttörést, s annak tényleges „eredményét“ mély hallgatás övezi.

Felmerül a kérdés, hogy az oltás felvételének pénzbeli jutalmazása vajon nem teremt-e precedenst, s az emberek nem várják-e majd, hogy fizessenek nekik a vakcina felvételéért? „Júliusban 100, most 200, illetve 300, s mi lesz februárban? S vajon hogy viszonyulnak ehhez azok, akik felelősségteljesen viselkedtek, beoltatták magukat, esetleg be vannak oltva és a koronavírus-fertőzésen is átestek, most pedig nem jogosultak a teljes 300 euróra. Tehát úgy tűnik, hogy a felelősségteljes magatartásuk ellenére meg vannak rövidítve“ – fejtegette Slosiarik.

Az emberek egy része szerinte ezt igazságtalanságnak érezheti. „Annak ellenére, hogy felelősségteljesen gondolkodnak és készek beoltatni magukat, a jövőben esetleg pontosan azért fognak kivárni, hogy az állam fizessen nekik ezért“ – tette hozzá.

Majd a Focus ügynökség Markíza TV megrendelésére októberben készült felmérésének eredményére hivatkozott, melyben az oltásról kérdezték az embereket, s a válaszadók egy része még bizonytalan volt. „Ez az a csoport, melyet meg akarnak nyerni, a felnőtt népesség megközelítőleg 15 százaléka, akik eddig még nem határoztak“ – magyarázta Slosiarik. Hozzátette, hogy ennek a csoportnak a létszáma változhatott volna a harmadik járványhullám hatására, mely októberben még nem volt olyan intenzív.

A két, magát szociáldemokrataként meghatározó ellenzéki párt, a Hlas-SD és a Smer-SD az idősek oltási bónuszának parlamenti szavazásakor ellentétes álláspontot képviselt, a Hlas-SD támogatta Matovič javaslatát, a Smer-SD pedig tartózkodott a szavazáskor.

Hlas-SD azt nyilatkozta, hogy a 300 eurós jutalmat esélynek tekinti arra, hogy támogassák az oltást felvevő 60 éven felettieket, de egyúttal azon a véleményen van, hogy a beoltatlan idős embereket is részesítsék 200 eurós szociális támogatásban.

Kérdés, milyen módon nyilvánul meg az az ellentétes álláspont a két párt támogatottságában. Slosiarik szerint a Hlas-SD vezetője, Peter Pellegrini következetes magatartást tanúsít és szeretett volna valamilyen kedvezményt nyújtani az oltást választó időseknek. Ezzel összefüggésben emlékeztetett rá, hogy Pellegrini felhívással fordult az idősebb generáció tagjaihoz, hogy oltassák be magukat, ez pedig problémát jelenthet a Smer-SD azon választóinak megnyerésében, akik negatívan viszonyulnak az oltás kérdéséhez.

(NZS/Felvidék.ma/Webnoviny)