Az immár közel két éve tartó járvány szinte az életünk minden területére kihat, meghatározta és megváltoztatta a szokásainkat, életvitelünket. Ez alól nem kivétel a véradás sem. Azonban a szigorított szabályok mellett tévhitek is nehezítik az életmentő folyadék önkéntes adományozását. A véradás így fokozottabb jelentőséggel bír – állítják a szakemberek is.

A járványhelyzet több szempontból is meghatározza a véradás lehetőségét. A járvány egyik legjelentősebb hatása az, hogy a Szlovák Nemzeti Transzfúziós Szolgálat nem szervezhet a szolgálat állomáshelyein kívül véradásokat. Tavaly ősz óta szigorú intézkedések tiltják a mobil, egyes településeken létesülendő egynapos véradások szervezését.

A szolgálat szakemberei így csupán az állomáshelyeiken várják a véradókat. A koronavírus megjelenése óta fokozott óvintézkedéseket vezettek be.

Ez néha nehezíti az önkéntes véradók adományozását. Ám mindezen túllendülve, a szigorításokhoz alkalmazkodva a másokért segíteni szándékozók megtalálják a módját a véradásnak.

Mint a Szlovák Nemzeti Transzfúziós Szolgálat érsekújvári állomásának szakemberei elmondták: a jelen helyzetben hatványozottan szükség van az önkéntesekre. Az elmaradt kiszállásokkal számos véradót veszítettek, hiszen nem mindenki tudja megoldani és leküzdeni az akár 100 kilométernyi távolságot. Ők kivárnak a lakóhelyükhöz közelebbi kihelyezett véradás beindításáig. Mások összefognak és szervezett keretek között keresik fel a transzfúziós állomást.

Az állomás is tartja a kapcsolatot a rendszeres véradóikkal, telefonon értesítik őket a véradás lehetőségéről. Sokan e hívásra reagálva érkeznek az Érsekújvári Egyetemi Kórház területén lévő transzfúziós állomásra.

Jelenleg még mindig nem engedélyezettek egyes nem létfontosságú tervezett műtétek. Részben ennek is köszönhető, hogy nem jelentős a vérhiány az egészségügyi intézeteinkben. Ám a téli hónapok kedvezőtlen időjárása kihatással van a balesetekre is. Ez kiszámíthatatlan tényező, mely nagyban befolyásolja a vérhiány kialakulását is.

Némi fejetlenségnek tűnik a rendszer működése. Ugyan kihelyezett véradások megszervezését nem engedélyezik, ám a transzfúziós állomáson a messzebbről érkező adományozókat is fogadhatják. Akár szervezett módon is mehetnek, örömmel várják őket az állomás szakemberei. Úgy vélik, a fokozott és a véradók által is becsületesen betartott óvintézkedések mellett a kihelyezett véradásokat is meg lehetne tartani.

Az elmúlt időszakban az életünk számos területén jelentek meg tévhitek, félrevezető információk. Sajnos a véradás sem kivétel ez alól. A téves információk főleg az oltatlanokra, a betegségen átesettekre, avagy éppen az oltást felvett személyekre vonatkoztak.

A transzfúzió állomás szakemberei nyomatékosítják: nem különítik el az önkéntes véradók csoportjait. Oltott, oltatlan és a betegségen átesett önkéntes bizonyos feltételek mellett egyformán adhat vér. A leadott véradomány azonos életmentő értékkel bír.

A levett 450 milliliternyi vér tizennégy napig tárolják. Amennyiben a véradó ez idő alatt észleli magán a koronavírus tüneteit, a leadott vér nem kerül felhasználásra. Az oltást felvett önkéntesek átlagosan 14 nappal a vakcina dózisának felvétele után már részt vehetnek a véradáson. Ez a Pfizer/BioNTech- és a Moderna-vakcinákkal oltottakra vonatkozik.

Az oltatlanok vére is életeket ment! Amennyiben a véradást megelőző vizsgálatok megengedik, az oltatlan személyek is nyugodtan adhatnak vért.

A betegségen átesettek vére is számít. Ők a betegség lefolyását követő negatív teszt után 28 nappal adhatnak először vért.

A levett véradományt a gyógyításban hasznosítják. Jelentős hányadát műtéteken áteső és komoly betegségekben szenvedő embertársaink kapják meg transzfúzió által. Ugyanakkor a gyógyszeripar is hasznosítja, s egyéb gyógyászati alkalmazása is ismert.

Egy alkalommal 450 milliliter vért csapolnak le az adományozótól. A transzfúziós állomáson emellett lehetőség van vérplazma adományozására is. Az előző mintegy 10–15 perces folyamat. Az utóbbi időigényesebb, speciális gépek és szakemberek segítségét követeli. Így a vérplazma donációja nem lehetséges a kihelyezett véradások alkalmával.

Végezetül ne feledjük: minden vércsepp életeket ment, a létfontosságú testnedvünket a tudomány jelen állása szerint nem lehet művi úton létrehozni.

(Pásztor Péter/Felvidék.ma)