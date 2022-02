Rövidesen befejeződik a komáromi Marianum Egyházi Iskolaközpont Király püspök utcai főépületének rekonstrukciója. A hivatalos átadás előtt az intézmény fenntartója képviseletében Kiss Róbert püspöki helynök, valamint Madarász Róbert igazgató épületbejárásra hívta meg a sajtó munkatársait ma délelőtt. A közel száz éve emelt épület teljes külső és belső felújításon esett át, valamint egy ötven főt befogadó kápolnával is bővült, összesen közel két és fél millió euróból.

A Nemzetpolitikai Államtitkárságon keresztül a magyar állam 780 millió forinttal támogatta a komáromi Marianum Egyházi Iskolaközpont főépületének teljes körű felújítását. A költségekhez, főként a kápolna felépítéséhez és berendezéséhez a Nagyszombati Főegyházmegye is hozzájárult 320 ezer euró körüli összeggel – tájékoztatott a találkozón Madarász Róbert.

Az igazgató elmondta, az épület teljes felújításra szorult, mivel az elmúlt egy évszázadban erre nem került sor. „A tető lyukas volt, a vakolat mállott, a falak nedvesedtek, a mélyföldszint folyton beázott, az ablakok majdnem szétestek” – sorolta.

Az épület tűzfalát védő pléh részek néhány évvel ezelőtt leszakadtak, ezt pótolni nem tudták. Az épületgépészeti elemek, mint a víz-, villany-, fűtés- és csatornarendszer teljes cseréjére is szükség volt. Emlékeztetett, az épület 1929-ben országos összefogásnak köszönhetően épült fel a környékbeli plébánosok felhívására az Esztergomi Főegyházmegye csehszlovákiai részében élő magyar papi utánpótlás és keresztény értelmiség kinevelése céljából. Érdekes párhuzamra is felhívta a figyelmet Madarász Róbert. „

Ahogy 1929-ben gróf Esterházy János közvetítésével magyar állami segítséggel épült fel a Marianum, úgy napjainkban is a magyar kormány támogatásának köszönhetően újult meg az épület” – fogalmazott.

A második világháborút követően a Király utcai épületet 1947-ben államosították és népiskolaként, kollégiumként, de még úttörőházként is működött. A rendszerváltást követően 1994-ben kapta vissza az egyház az épületet, röviddel ezután ismét elindulhatott az egyházi oktatás a falai között. Az iskola fenntartója a Római Katolikus Egyház Nagyszombati Érseksége, ám szoros az együttműködés a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházzal is a református vallású diákok érdekében.

2000-ben az ország első négyéves egyházi gimnáziumával bővült, 2001-től pedig óvoda is működik a Marianumban. Ezen oktatási intézmények egyesülésével jött létre 2005-ben a Marianum Egyházi Iskolaközpont – az országban elsőként, emelte ki az igazgató. 2009-ben közadakozásból a Szent Imre Kollégiummal bővült, amely azóta is a szórványból érkező diákoknak ad otthont.

Az iskolaközpontban az óvodás kortól a gimnáziumi érettségiig – négy utcában, hat épületben – mintegy 450 diák tanul, mely létszám folyamatosan emelkedik, tette még hozzá Madarász Róbert. Az intézmény nevelőtestülete 58 tagú, s rajtuk kívül 10 technikai alkalmazott is segíti az oktató-nevelő munkát, saját iskolalelkészekkel is rendelkeznek.

A most felújított főépületben az általános iskola felső tagozatosai és a gimnázium diákjai kaptak helyet, valamint néhány közösen használt szaktanterem és a kápolna is itt található. Ebben az épületben működik az iskolaközpont igazgatósága és a titkársága, valamint az alagsorban található ételkiosztó konyha, az étterem és a technikai helyiségek is.

A járványhelyzet, illetve az építőanyagok árának jelentős emelkedése ellenére is a befejezéséhez közeledik a körülbelül 460 négyzetméter alapterületű, az alagsorral és a padlással együtt ötszintes épület teljes felújítása. Madarász Róbert elmondta, a pályázat közvetlen kedvezményezettje, az épület tulajdonosa, s egyúttal a kivitelezés lebonyolítója a komáromi római katolikus plébániahivatal volt. A felújítási munkálatokat mintegy 15 alvállalkozó végezte, jellemzően a közeli régiókból. „Bár az épület nem műemlék, s a város műemlékzónájába sem tartozik, mégis fontos szempontként szerepelt történelmi jellegzetességeinek megtartása, mely a kinézetben és az anyaghasználatban is megnyilvánult” – húzta alá.

Elmondta, a Marianum Király utcai főépülete új tetőhéjazatot, külső és belső szigetelést, talajokat, falburkolatokat, álmennyezetet kapott. Kicserélődtek a közműhálózatok, új légcserélő- és klímarendszer épült, új, takarékos és modern világítás, elektromos hálózat épült ki. Az eredeti nyílászárók mintájára fából készültek a külső és belső ajtók, ablakok. Teljesen megújultak a mosdók, mellékhelyiségek és a raktárak is. „Az osztályok mindegyike légcserélő rendszerrel, gyors internettel, interaktív kerámiatáblákkal rendelkezik, s a modern kor követelményeinek mindenben megfelelő nyelvi osztótermek, számítástechnikai és természettudományi szaktanterem is megújult. Nagy örömünkre szolgál, hogy az iskolaközpont ebédlője is megújulhatott és lett egy jól felszerelt konyhánk is.

Teljesen új, közel száz négyzetméter alapterületű kápolna is épült a Marianumban, a földszintes épületrész tetőbeépítésével.

Az épület hivatalos átadására február 25-én kerül sor – a tavaszi szünetet követően a diákok már a felújított épületben folytathatják a tanévet.

(Szalai Erika/Felvidék.ma)