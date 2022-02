Azt már megszokhattuk, hogy Bugár Béla pszichiátere, a Most-Híd egyik szellemi atyja rendszeresen elmondja szlovák lapokban, hogy milyen rossz is magyarnak lenni. A most elkövetett tárcájával viszont még a saját tempóját is meghaladta, annyira erőltetetten propagandisztikusra sikeredett. A stílus persze egyáltalán nem szokatlan, ahogy az sem, hogy a liberális magyar és szlovák nyelvű sajtóban napi szinten olvashatjuk az ilyen mantrákat. Hunčík Péter írásaira viszont ezúttal azért érdemes odafigyelni, mert ő nemcsak egy sima értelmiségi, aki kifejti a véleményét, de egy pszichiáter, aki pontosan tudja, hogyan lehet az emberi elmét manipulálni. E manipulációt pedig már egyszer sikeresen alkalmazta Bugár Béla „kezelésekor”, amikor terápiaszerűen hozatta létre vele a szlovák érdekeknek megfelelni vágyvezérelt vegyespártot.

A „dilidoki” tárcája klasszikus elemekkel indul, bemutatja szerinte a világot. Azon belül is főleg a magyarországi politikai helyzetet. Első pillantásra a szövegkörnyezet azt a látszatot keltheti, mintha objektivitásból indulna ki, de a doktor úr pontosan tisztában van vele, hogy amit leír, az köszönőviszonyban sincs a valósággal, ugyanis sugárzik belőle az az izzó gyűlölet, amivel Orbán Viktort próbálja démonizálni.

A cikkben szereplő állításokat szinte pontról pontra tételesen cáfolni lehetne, de abszolút feleslegesnek ítéljük, ugyanis, ebben az esetben

a szerző nem esetleges tárgyi tévedéseket követ el, hanem szánt szándékkal manipulatívan provokál. Mintha csak a Világtitkai.com szerű fakenewst olvasgatnánk.

A mai világban egyre több álhíroldallal találkozhatunk, melyek ellen egyre több fellépés figyelhető meg, így jelen írás is ezt a célt kívánja szolgálni. A dezinformációkkal lehet ugyanis a legjobban formálni az emberek gondolkodását. Ezért is különösen etikátlannak tartjuk, ha ehhez egy pszichiáter folyamodik. Nem először.

Persze sokan legyinthetnek, hogy nincs ebben semmi meglepő. Ilyen írások tömkelegét olvashatjuk napi szinten a magyarországi baloldali (szerintük elnyomott) médiában, melyek kapcsán valamennyiszer felmerül bennem, hogyan lehet ennyire szöges ellentétben a két látásmód.

Mintha más filmet nézne a két oldal. Az egyik borúlátóként csak a negatívumot látja, a másik pedig csak a pozitívat.

A doktor urunk is így áll hozzá, az objektivitás álcáját mímelve részrehajlóan, elfogultan és alantasan sugallva próbálja szintaktikailag úgy terelgetni az olvasót, hogy abban a WOW! hatást váltsa ki. Mintha általa értené meg az eddig fel nem ismert, össze nem rakott összefüggéseket. Rutinos lélekbúvárként viszont ezzel szemben éppen az ellenkezőjét teszi: ferdít, terel és homályosít. Márpedig akárhogy is nézzük, ez egy lélektannal foglalkozó szakembertől komolyan manipulációs visszaélés…

Na, de hagyjuk is azt, hogy elfogult véleményét a magyarországi politikáról 7 oldalon keresztül miként próbálja az olvasóra erőltetni. A vegyespárt szellemi aktoraként is emlegetett Hunčík a hosszas riogatás után egy röpke huszárvágással át is vezeti gondolatmenetét a felvidéki magyar politikára. Konklúziójában pedig természetesen kiosztja sommás véleményét is.

Meglátása szerint, aki a szavazatát a Szövetség-Aliancia nevű pártra adja, az nemcsak a saját etnikai álláspontját nyilvánítja ki, de ezzel egy súlyos Európa-ellenes lépést is tesz.

Arról a Szövetségről beszélünk, mely most sorakozott be lelkendezve az Európai Néppárt tagjai közé. Hunčík szerint ugyanis a Szövetséget az egykori MKP irányítja (bár úgy lenne), és sok minden mellett a Fideszhez való viszonyt nem tisztázták kellőképpen a pártban, ezért félő, hogy Orbán politikáját fogja követni.

Márpedig – írja – ők, mint a bársonyos forradalom alakítói /értsd=forradalmárok (sic!)/, már ’89-ben Európa felé terelték a felvidéki magyarságot, akik tudomása szerint ma is elutasítják Moszkvát. Mindazonáltal ebben a kiélezett nemzetközi helyzetben a Szövetségnek minél hamarabb el kell döntenie, hogy a szlovákiai magyar kisebbséget melyik oldalra állítja.

Értjük azt, hogy megrögzött szélső liberálisként Hunčík doktor úrnak nem tetszik Magyarország keresztény-konzervatív-nemzeti irányultsága és Orbán Viktor politikája. Az is teljesen érthető, hogy ennek hangot is kíván adni, és szakképzett pszichiáterként megpróbál Pozsonyból beleavatkozni úgy a választásokba, hogy manipulációval hangulatot gerjeszt. Az sem lep meg különösebben, hogy aggódik politikai projektjének, a Most-Hídnak a bukása miatt. Mindehhez állampolgári alkotmányos joga van, hiszen mind Magyarországon, mind Szlovákiában népi demokrácia van. (Bár mondjuk Magyarországon nem halnak meg újságírók a véleményük miatt, Szlovákia ezt sajnos nem mondhatja el magáról…)

Az viszont nagyon nincs rendjén, hogy ha bárki is önnön fóbiája, esetleges frusztrációi miatt a felvidéki magyarságot megpróbálja anyanemzetével szembefordítani, és a nemzetegyesítés folyamatát akadályozva újabb Trianon-árkokat ásni.

A Szövetség politikusai minden bizonnyal teljes mértékben tisztában vannak vele, hogy a felvidéki magyarok döntő többsége azonosul és teljes mellszélességgel támogatja Orbán Viktor politikáját. Ezért a Szövetség az MKP-hoz képest bár lazább, de így is szoros kapcsolatot ápol a jelenlegi magyar kormánnyal (hozzá kell tenni, egyedül az MKP nyomására). Ahogy azzal is tisztában vannak Forróék, hogy amennyiben e népakarat ellenére – amit a doktor úr vitat –, választóik akaratával szembe menve más álláspontra helyezkednének, záros határidőn belül a Most-Híd sorsára juthatnának… Na, ez az, amit még a Most-Híd utódplatformja, illetve annak maradványa is el szeretne kerülni…

(Csonka Ákos/Felvidék.ma)