Iveta Šušánová, Pelsőc polgármestere a TASR hírügynökségnek beszámolt azokról a fejlesztésekről, amelyeket az utóbbi időben a faluban megvalósítottak. Tavaly sikerült befejezniük és átadniuk a bérlőknek 36 bérlakást, amelyeket 1,6 millió euróból az Állami Lakásfejlesztési Alaptól kapott kölcsönből építettek fel. Azonban további lakásokra is szükség lenne a községben.

„Valamennyi lakást elfoglaltak az új lakók, és továbbiak is vannak a várólistán, még körülbelül 15 család vár a lakhatásra. Különösen alacsony színvonalú lakásokra lenne szükség, be is nyújtottuk ezek építésére a kérvényünket, de sajnos elutasították. Így más lehetőségek után kell néznünk” – jegyezte meg a polgármester asszony, hozzátéve, hogy az újabb lakások építéséhez már megváltoztatták az övezeti tervet, elkészítették a tervdokumentációt és megvásárolták a földterületet is.

Az alacsony színvonalú lakásokra égető szükség lenne, mert mintegy 30 család él a községben és közvetlen közelében rendkívül rossz körülmények között.

A polgármester beszámolt arról is, hogy befejeződtek az építési munkálatok az új egészségügyi központ épületén, amelyre 780 000 eurót kaptak. A központot hamarosan megnyitják, már csak az Egészségügyi Minisztérium ellenőrzésére várnak, illetve a támogatás összegének átutalására, hogy kifizethessék a kivitelezőket.

Az önkormányzat megkötötte a szerződéseket az ott szolgálatot teljesítő orvosokkal és egészségügyi személyzettel.

Két általános orvos, fogász, gyermekorvos, nőgyógyász rendel majd, akik eddig is Pelsőcön működtek. Újdonság azonban, hogy sebészet és belgyógyászat is helyet kapott az épületben.

A központ személyzete nemcsak a helyieknek, hanem a környékbelieknek is rendelkezésére áll majd. Az új rendelőintézet az önkormányzati hivatal melletti kihasználatlanul álló épületben kapott helyet. A felújítás során szigetelték az épületet, megjavították a tetőt, és egy részt is hozzáépítettek. A színvonalasabb ellátás érdekében új berendezéseket, segédeszközöket, egészségügyi felszereléseket és bútorzatot is vásároltak.

