Vasárnap este ért véget az orosz–ukrán konfliktus miatt bajba jutottak támogatására indított rendkívüli Jónak lenni jó! – Magyarország összefog című műsor. A közmédia ebben egy héten keresztül minden este bemutatta a háború elől menekülő embereknek önzetlenül segítő szervezeteket, önkormányzatokat, civileket, ugyanakkor a szétszakított családok drámáját is láthatták a nézők.

A közmédia kiemelten fontosnak tartja, hogy teret adjon azoknak a kezdeményezéseknek, melyek a nehéz élethelyzetbe került embereket segítik, ezért indult el a karitatív műsor, amely a Híd Kárpátaljáért programot támogatta.

Az egész ország összefogott, szállást, ruhát, ágyneműt, élelmet gyűjtöttek pillanatok alatt.

A műsor bemutatta, miként siettek az emberek a bajbajutottak megsegítésére, ugyanakkor a menekülők drámáját, személyes történeteit is láthatták a nézők.

Családok életét rombolta szét a háború, bőröndbe pakolták életüket és hagyták el a háború sújtotta Ukrajnát, nem tudva, lesz-e valaha hova hazamenniük. Az ő megrázó történeteiket is megismerhették a műsorban. Láthatták például az anyát, aki gyermeke biztonsága érdekében úgy döntött, elmenekülnek az országból, nehogy elvigyék a fiát harcolni, még úgy is, hogy idős édesanyja otthon maradt. Vagy egy másik anyát, aki zokogva mesélte, vasárnap még pihentek, mára pedig a menekültek között várják sorsuk alakulását. A hatgyerekes család is egy váltóruhát bepakolva indult Magyarországra, otthon hagyva a barátokat, a szülőföldet.

A műsorban a nézők megismerhették a 14 hónapos magyar kislány, Luca és a 10 éves ukrán kisfiú, Dávid történetét is. Luca kismedencei daganattal küzd, míg Dávid meg is vakulhat, ha nem műtik meg. A két súlyosan beteg kisgyermek gyógyíttatása a Jónak lenni jó!, a munkácsi és magyarországi orvosok, mentősök rendkívüli összefogásának köszönhetően valósul meg. Az ő sorsukat a továbbiakban is figyelemmel kíséri a műsor.

Bár a jótékonysági műsor vasárnap lezárult, az adománygyűjtés nem ért véget.

Az ukrajnai menekültek javára továbbra is várják a felajánlásokat, a 1357-es szám tárcsázásával vagy az erre a számra küldött sms-el 500 forinttal tudja támogatni a háború elől menekülőket, pénzt a 1711711-22222222 számlaszámra lehet utalni.

Minden segélyszervezet részt vesz a segítségnyújtásban, a szervezetek weboldalán, valamint az alábbi oldalon tájékozódhatnak a segíteni szándékozók.

A közmédia továbbra is beszámol csatornáin a segélyszervezetek tevékenységéről, arról, miként tudják továbbra is támogatni a menekülteket.

(MTVA/Felvidék.ma)