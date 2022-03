A kedvezménytörvény – vagy ismertebb nevén a státustörvény – hatályba lépésének huszadik évfordulója alkalmából rendeztek konferenciát Szabadkán. A konferencia egyhangúan szolidaritásáról biztosította a kárpátaljai magyarságot az orosz-ukrán háború miatt kialakult válságos helyzetben. Brenzovics Lászlót, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnökét arról kérdeztük, miként éli meg a kárpátaljai magyarság az országban zajló tragikus eseményeket, de arról is, mi a véleménye a magyar ellenzék kritikán aluli megnyilvánulásairól…

„A kárpátaljai magyarság történetének egyik legnagyobb válságát éli jelenleg az orosz-ukrán háború miatt. Nagyon örülök és hálásak vagyunk a magyar kormánynak, valamint az egész magyarságnak a szolidaritásáért, amit például itt a konferencián is kinyilvánítottak” – nyilatkozta hírportálunknak Brenzovics László.

A politikus azt is elmondta, hogy

nagyra értékeli a felvidéki magyarság kiállását a kárpátaljaiak mellett.

Mint fogalmazott, napi kapcsolatban van Forró Krisztiánnal, a Szövetség elnökével, és a felvidéki magyar szervezetek vezetőivel is megtanácskozták a helyzetet, valamint a teendőket. A KMKSZ elnöke elhúzódó válságra számít, azaz hosszabb távon is szükség lesz a segítségre. Most például ugyan még jó az ellátás a tartós élelmiszerrel és tisztálkodási szerekkel, de a későbbiekben ezekre lesz a legnagyobb szüksége az ott élő magyaroknak. A gyűjtés már megkezdődött és a rászorulókhoz való eljuttatást is hatékonyan megszervezik.

A háború következményeiről Brenzovics László elmondta: bár nagyon nehéz előre látni, az teljesen nyilvánvaló, hogy itt olyan komoly szembenállásról van szó, ami

évtizedekre meghatározza majd a térség életét, jövőjét. „A kelet és nyugat határa, egy új vasfüggöny itt fog húzódni a határainknál.”

Megkérdeztük arról is, mi a véleménye az eddig sem túl rokonszenves ellenzéki kampány során újabb mélységeket elért magyar ellenzék megnyilvánulásairól az orosz-ukrán válsággal kapcsolatban.

Brenzovics László igen visszafogottan úgy értékelte, hogy ez egy “igen sajnálatos dolog”, hiszen rendkívül felelőtlenül nyilatkoznak a kampány során, s ezek a nyilatkozatok „veszélybe sodorják a kárpátaljai magyarságot éppúgy, mint Magyarországot”. A KMKSZ elnöke szerint

ezt abba kéne hagyni és nem összekeverni a napi pártpolitikát egy állam és egy közösség hosszú távú érdekeivel.

(Hideghéthy Andrea/Felvidék.ma)