Március 11-én évzáró gyűlést tartott a Csemadok Martosi Alapszervezete a Zsittnyan Istvánról elnevezett kultúrházban, ahol kiértékelték az alapszervezet előző évi tevékenységét, egyidejűleg a jelenlévők javaslatot tettek és megvitatták az idei munkatervet.

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Szabó Gergely, a Csemadok Komáromi Területi Választmányának tagja, illetve Keszeg István, Martos polgármestere.

Molnár Viola, az alapszervezet elnöke éves beszámolójában kiemelte, hogy

az előző esztendő is a magyar kultúrára és hagyományokra fordított munkáról szólt, amelyet minden esetben nemzetünk, anyanyelvünk, magyarságunk fennmaradása és ápolása érdekében tett a szervezet.

A szervezet tagjai szabadidejüket feláldozva, energiájukat és tudásukat használva végzik munkájukat. Majd említést tett néhány ismétlődő és közkedvelt rendezvényükről.

A koronavírus miatt a 2021-es évet némi bizonytalansággal kezdték: megemlékeztek az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseiről, de csak nagyon szűk körben.

A májusi családi gyermeknapot az állami szigorítások enyhülésének köszönhetően már meg tudták tartani, ami nagyon jól sikerült. A sok kis kacagó gyermek arcát látva, további ösztönzést kaptak. Június 4-én, Trianon 101. évfordulóján a nemzeti összetartozás napja alkalmából tartott megemlékezésen vettek részt. Az augusztus 7-én rendezett pörköltfőző versenyen immár hagyományosan vett részt a vezetőség. Augusztus 22-én államalapító Szent István királyunkra emlékeztek.

Májusban videóforgatáson vett részt az együttes a népszámlálás programját színesítve.

Június 11-én volt az első fellépésük a rendezvényligetben, a Szövetség a Közös Célokért éves tanácsülésén. Július 24-én Vágfüzesen a Feszti Árpád Folklórfesztiválnak műsorát színesítették. Július 25-én Berencsre, a Hagyományőrző Napra kaptak meghívást. Augusztus 21-én Kaván, az új kenyér ünnepén léptek fel. Augusztus 28-án az izsai Rétesfesztivál fellépői voltak. Október 8-án Budapesten, a Szlovák Agrárkamara meghívására a Hungexpo világkiállításon léptek fel. Október 9-én az Új Nő havilap fotózásán a viselet szépségét mutatták be. Néptáncfesztivál megrendezésére nyertek pályázatot, amit sajnos a járvány miatt nem sikerült a 2021-es évben megrendezni. Kérvényezték a megítélt összeg átvitelét erre az évre, így idén merítik ki ezt a pályázati támogatási összeget.

A szervezet hagyományőrző együttese mára a Felvidék egyik legtöbbet foglalkoztatott amatőr néptánccsoportja.

Bárhol lépjen is fel a Martosi Hagyományőrző Együttes, színpompás, egyedi népviseletükkel, megjelenésükkel mindenütt nagy feltűnést keltenek. A külcsínhez pedig magas művészi igényű, színvonalas produkciók társulnak. Az együttes 1983-ban alakult, tagjai Martos és környéke zenés, táncos hagyományait gyűjtötték fel és állították színpadra. Nekik is köszönhető, hogy a csodálatos martosi népviselet nem merült feledésbe, sőt egyre szélesebb körben válik ismertté. Először menyecskekórusként működött az együttes, bekapcsolódva a Tavaszi szél vizet áraszt mozgalomba. Kétszer kaptak arany fokozatú minősítést, és elnyerték a Csemadok kiváló népművészeti csoportja címet is. Változást hozott a csoport életében a férfiak csatlakozása, ezzel lehetővé vált, hogy az énekes szokások mellett a táncokat is feldolgozzák (Pillike, Gyermekjátékok, Martosi táncok, Martosi lakodalmas). A csoport jelenleg 20 taggal működik, és ma már nemcsak a helybeli, hanem a szűkebb és tágabb régió – Kéménd, Tardoskedd, Mátyusföld, Rábaköz, Zoboralja – táncanyagából is adnak ízelítőt.

2009-ben a csoport nőtagjai beneveztek a Bíborpiros szép rózsa népzenei és népdalversenybe, ahol arany fokozatú minősítést értek el. Ezt a sikert 2011-ben megismételték, és Dunaszerdahelyen, az országos döntőben kiemelt arany fokozatú minősítést kaptak. Budapesten pedig a 9. Vass Lajos Népzenei Versenyen kiérdemelték a Vass Lajos Nagydíjat. Munkájuk elismeréseként 2009-ben az önkormányzattól megkapták A településért díjat is. Műsoraikkal bejárták szinte egész Dél-Szlovákiát, vendégszerepeltek már Magyarországon és Erdélyben is, most pedig csehországi fellépésre készülnek. Évente 15-20 alkalommal szerepelnek különböző rendezvényeken.

A martosi népi együttes tevékenysége az elmúlt harminckilenc év alatt virágba szökkent. A sikerek mindig lendületet adnak a csoportnak, reméljük, nagyon sokáig közösen ápolhatják Martos község hagyományait. A csoport feladatának tekinti a hagyományőrzést, a régi népdalok megismertetését, megszerettetését. Ez a csoport művészeti színvonalát már bizonyította, s minden elismerést megérdemel azzal, ahogy a község hírnevét öregbíti.

Köszönet jár a hagyományőrző együttes vezetőjének, Kovácsné Keszeg Gyöngyinek, aki megalakulásuk óta irányítja az együttes munkáját, Keszeg István polgármesternek, aki sok szép koreográfiát állított össze a csoport számára és Sedliak Pál fényképésznek, aki állandó kísérője az együttesnek, hogy felvételeivel megörökítse annak munkásságát.

Ami az idei esztendőre kitűzött terveket illeti: megrendezik a 7. családi gyermeknapot, a Népzenei és Néptáncfesztivált, szüreti ünnepséget, főzőversenyt, továbbá terveznek színházlátogatást a Jókai Színházban, évzáró szilveszteri bált. Megemlékeznek nemzeti ünnepeinkről is.

Ezt követte az emléklapok átadása a helyi szervezetben eddig tevékenykedő, még körünkben lévő elnököknek – Zsigó Annának, Kovács Dénesnek, Jóba Istvánnak, Keszeg Istvánnak.

Az évzáró operett- és musicalprodukcióval folytatódott, melyet Gombás Ádám énekes, színész, a Gergely Theater tagja adott elő. Végezetül teaesttel és retró zenével zárták a rendezvényt.

(Miriák Ferenc/Felvidék.ma)