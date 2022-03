Sajtótájékoztatót tartottak hétfőn a komáromi Egressy Béni Városi Művelődési Központban, ahol többek között bemutatták az éves műsorprogramot, amely szorosan kötődik majd a félszáz éves jubileumát ünneplő magyarországi táncházmozgalomhoz. Ennek kapcsán szó esett arról is, hogyan működik együtt a művelődési központ a Fonó Budai Zeneházzal egy Interreg-pályázatnak köszönhetően. A témák között szerepelt még, hogy visszatér Komáromba a Szlovákiai Magyar Táncháztalálkozó, illetve a Táncfórum is, azaz a Szlovákiai Magyar Néptáncosok Szakmai Szervezete is a Duna-parti városba helyezi át a székhelyét.

Lakatos Róbert, az észak-komáromi Egressy Béni Városi Művelődési Központ igazgatója elmondta, idén félszáz éves a magyarországi táncházmozgalom, ezért a programok összeállításában fontos szerepet kapnak a népművészettel, népzenével, néptánccal összefüggő rendezvények.

Március 27-ével kezdődően indul az Egressy Béni VMK programja Paár Julcsi és a Fitos Dezső Társulat Kerekutca című előadásával, március 30-án pedig már Ferenczi György és az 1-ső Pesti Rackák, Pál István „Szalonna” és Bandája, valamint a Jászság Népi Együttes közös műsorát, a Mindenek szerelme táncos koncertet élvezheti a közönség Komáromban. Április 27-én a Zene szárnyán elnevezésű koncerten Lajkó Félix esszenciazenekara Zimber Ferenc cimbalomduójával közösen lép majd fel.

Lakatos Róbert kifejtette, egy sikeres Interreg-pályázatnak köszönhetően közel 50 ezer eurót nyert a művelődési központ, melynek köszönhetően kialakításra kerül egy mobil színpad és nézőtér, illetve gazdagodnak egy professzionális projektorral is.

„Ennek is köszönhető, hogy megvalósulhat az április végi Zene szárnyán koncert Komáromban, majd Budapesten” – fogalmazott. Horváth László, a budapesti Fonó Budai Zeneház ügyvezetője aláhúzta, több évtizedes szakmai kapcsolat fűzi a művelődési központ igazgatójához, aki személyében is képviseli azt a kortárs zenei irányzatot, amely „új irányt adott a magyar népzenének és világzenének is, pláne, ha cimbalmosokkal fűszerezzük”–emelte ki Lajkó Félix menedzsere, hozzátéve, egyedi produkció alakul a támogatásnak köszönhetően.

Gálik Gábor, a Táncfórum – Szlovákiai Magyar Néptáncosok Szakmai Egyesület elnöke, egyben a Komárom Táncműhely és a Komárom Táncegyüttes vezetője elmondta, az egyesület 2009 óta működik, saját bevallása szerint kisebb-nagyobb sikerekkel. Mint mondta, 2020 óta elnöke és ügyvezetője az egyesületnek, amely székhelyét áthelyezte Dunaszerdahelyről Komáromba.

Gálik bejelentette, szervezésükben az idei év egyik fénypontja lesz az a kétnapos táncháztalálkozó Komáromban, amelyet május 6-án és 7-én szerveznek.

A Szlovákiai Magyar Táncháztalálkozón 17-18 szlovákiai magyar együttes, valamint 700-800 táncos lép majd fel. A gálaműsor mellett a Magyar Nemzeti Táncegyüttes előadására is sor kerül, de rendeznek gyermekprogramokat, illetve nyolc oktató vezetésével táncházakat is szerveznek. Ennek kapcsán a sajtótájékoztatón Lakatos Róbert megjegyezte, tervezik, hogy kéthavonta gyermektáncházakat tartanak majd.

Az év második felét érintő programok kapcsán a művelődési központ igazgatója elmondta, június 4-én lép fel a Duna Művészegyüttes Gyertyaláng című előadásukkal, június 11-én pedig a Csoóri Alap felvidéki támogatottjai lépnek fel a Csoóri Nap keretén belül a Tiszti pavilon épületében és udvarán. Szeptemberben hagyományosan megrendezésre került a Kútfeszt, november 17. és 20. között pedig a Fonográf Fesztivál várja a közönséget.

Keszegh Béla, Komárom polgármestere a sajtótájékoztatón hangsúlyozta, a művelődési központ kiemelt célja – a neves előadók meghívása mellett – a köznevelés, legyen szó balettról, néptáncról, drámapedagógiáról. „Fontos az infrastruktúra, valamint az is, hogy találkozzon a tartalom és a forma. Folytatjuk a fejlesztést, az önkormányzat szívesen vállalta az önrészt a pályázatokhoz, valamint további fejlesztésekkel, mint a Tiszti pavilon nézőterének felújítása, vagy a VMK előtti tér, járdák felújításával is hozzájárulunk, hogy Komárom méltó legyen a Felvidék kulturális fővárosa címhez.”

(Szalai Erika/Felvidék.ma)