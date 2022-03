Március huszonhetedikén vasárnap a kora délutáni órákban a csatai Romane Jile- Cigány Szívek Polgári Társulás megvalósította Párkányban a Környezeti értékeink nevezetű Erasmus + ifjúsági csereprogram eseményét.

Mivel a világ lakosságának túlfogyasztása következtében az emberiség ökológiai válságba jutott, az esemény célja a környezettudatosság növelése volt az emberek körében főleg a hulladékkezelés tekintetében. Ez különösen a fiataloknak fontos, mivel ők fognak együtt élni a mi helytelen döntéseink következményeivel.

A programban szlovák, magyar, román és lengyel fiatalok vettek részt, csoportvezetőikkel együtt 32 személy. A résztvevők a 15-20 éves korosztályból kerültek ki.

Sajnos, az a tapasztalat, hogy a társadalom nem fogékony a problémára. Ezért a fiatalok folyamatosan keresik az új lehetőségeket, hogy felhívják az emberek figyelmét az éghajlat változásra és az élővilág gyors pusztulására.

A diákok fejlesztése nem formális pedagógiai módszerekkel zajlik, hanem belevonva őket a munkába, saját módszerek kidolgozására buzdítják őket.

A Párkányban lezajlott flashmobot más tevékenységek is kísérték, például egy úgynevezett Zöld Piramis létrehozása, amely lehetővé tette az üzenetváltást a fiatalok csoportjai és a közösség között. Ezenkívül beszélgetések, szimulációk, csapatépítő játékok, sporttevékenységek, interkulturális estek, szerepjátékok és egyéb tevékenységek is zajlottak a háttérben.

A párkányi sétálóutcán a fiatalok elénekelték a We Are the World című dalt is.

Lényegében az egész program március 20-29-e között zajlik különböző helyszínekkel. A program Babindák Ernő elmondása szerint Magyarországon folytatódik.

(Dufek Mária/Felvidék.ma)