Bár a népszámlálási adatok szerint mérsékelten ugyan, de sajnos csökken Zselíz lakossága, az ingatlanpiacon viszont ez egyáltalán nem látszik. Sőt, inkább mintha ellentétes folyamat zajlana. A lakásokért és az építkezési telkekért gyakorlatilag sorban állás figyelhető meg.

A városvezetés a hiányt folyamatosan próbálja kiküszöbölni, de az egyre nagyobb méreteket ölt. Alig két éve a Posta utca Garam felőli részén alakítottak ki 9 építkezési telket, most pedig a Csikó kertben, a Rozmaring utcában nyolcat (az egykori autókemping helyén). Mindkét esetben az igénylők száma sokszorosa volt a kialakított parcelláknak, ezért sorsolással dőlt el, hogy ki vásárolhatja meg a telkeket. A Posta utcai telkek négyzetméterenkénti ára 15, a Rozmaring utcaiak 25 €/m² áron kerültek értékesítésre. Az egyes telkek 9–11 árig terjedtek.

Mindkét esetben a helyi lakosokat részesítették előnyben, ám ennek ellenére is számos igénylő nem jutott telekhez. A Zselízi Városi Hivatalban ugyanakkor továbbra is közel több tucat telekigénylőt tartanak nyilván. Ennek orvoslására a városvezetés további lehetőségekben gondolkodik. A Kert utca mögötti 5 hektáros területen egy teljesen új utcát szeretne kialakítani, illetve elképzelhető, hogy az egykori autókemping további részeit és annak környékét is felparcellázzák a jövőben.

A Kert utca mögötti új utcát viszont nem a város, hanem már egy befektető fogja kialakítani, aki megvásárolja a területet, kiépíti az infrastruktúrát (út, villany, gáz, csatorna). Juhász András polgármester emiatt úgy látja, azon a részen jóval magasabbak lehetnek majd a telekárak, mint ahogyan az önkormányzat most értékesítette.

Ezek mellett számos magántelken is megindult az elmúlt időszakban az építkezés.

Hasonló tendencia mutatkozik a lakások tekintetében is. A kereslet jócskán meghaladja a kínálatot, éppen ezért a lakások négyzetméterenkénti piaci ára már 1100 € körül mozog. Az önkormányzatnál számos kérvényt tartanak nyilván bérlakásokra, de mindet egyszerre és azonnal sajnos nem tudja kielégíteni a város. Ezért erre vonatkozóan is komplex projekteket dolgoztak ki. A rendelőintézettel szembeni egykori nővérszálló lakásokká való átalakítása már megtörtént, az átadásra viszont még várni kell egy formai hiányosság miatt a villamos művek részéről. A hiányosság elhárítása után hamarosan 19 lakás kerül itt kiosztásra. Az adóhivatal egykori épületét megvette egy vállalkozó, aki ugyancsak elképzelhetőnek tartja, hogy lakásokat is alakítson ki itt a jövőben.

Juhász András polgármester többször is tájékoztatást adott arról, hogy megindultak az előkészületei egy nagyszabású lakópark építésének az Amfiteátrum mögötti, jelenleg még mezőgazdasági területen, ahol több mint 90 lakás kerülhet kialakításra. Itt jelenleg egy villanyvezeték áthelyeztetése jelenti a legnagyobb akadályt, de a folyamat már kezdetét vette.

Nem utolsósorban továbbra is napirenden van a városközpont üres területének multifunkciós épületekkel való beépítése, amire már egészen konkrét tervek is napvilágot láttak (Schubert-komplexum). Ezek mellett vannak tervek társasházak építésére Szódó és Nagypuszta városrészekben is.

Számos igénylő, aki lakást szeretne venni vagy bérelni Zselízen, illetve házat kíván építeni, nem zselízi illetőségű. Vannak érdeklődők a közelebb és a tágabb régióból is, ami pozitívum, hiszen azt jelzi, Zselíz vonzónak számít. A jelenlegi városvezetés filozófiája, hogy mindenben elsőként a helyi igényeket szeretnék kielégíteni, de ha mód nyílik rá, másokat is szívesen látnak. Ez a fokozott kereslet ugyanakkor egyértelműen bizonyítja, hogy a város jövőképe bizalomra adhat okot.

Csonka Ákos, önkormányzati képviselő