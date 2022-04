Négy évvel a pályázat meghirdetése után ma ünnepélyes szalagátvágással adták át a felújított egészségügyi központot, amellyel az egészségügyi alapellátás teljes mértékben biztosított a Komáromi járás második legnagyobb városában. A beruházás teljes költsége meghaladja az 1 millió 200 ezer eurót – ennek háromnegyedét állami, illetve uniós forrásokból fedezték.

Gútán ezentúl modern, optikai internettel ellátott szakrendelők várják a betegeket egy felújított, akadálymentesített, kibővített, modernizált épületben. Jelenleg, illetve rövid időn belül, két gyermekgyógyászati rendelő, három körzeti orvosi rendelő, egy belgyógyász, három fogorvos, egy dentálhigiénikus és egy fogtechnikus várja a pácienseket Gútán a szemorvos és a szülész-nőgyógyász mellett.

Továbbá van rehabilitációs részleg, hetente jár ki a diabetológus és a bőrgyógyász, mindemellett két ortopéd szakorvos jár majd ki heti három alkalommal

– nyilatkozta portálunknak Viola Miklós orvos, a szakellátás orvosainak igényeit koordináló felelős személy, aki szerint így már biztosított az alapellátás Gútán.

Mint megtudtuk, a szakorvosok mindegyike szerződésben áll a biztosítókkal. Horváth Árpád polgármester újságírói kérdésre válaszolva elmondta, a jelenlegi, de az érkező orvosokra, szakorvosokra is érvényes, hogy öt évig biztosítaniuk kell a praxisukat. A beruházás költségeiről tájékoztatva közölte, teljes költsége meghaladja az 1 millió 200 ezer eurót.

Ebből a nem visszatérítendő támogatás több mint 780 ezer euró, a többit a város hitelből fedezteꓼ az 5 százalékos önrész (41 ezer euró) mellett további 387 ezer eurót, amit a projektben nem szereplő beruházások indokoltak.

Az ünnepélyes átadón a polgármester kiemelte, „igazi csapatmunka” volt. Megköszönte minden résztvevőnek a munkáját, rugalmasságát a felmerülő problémák kezelésében, hiszen, mint mondta, „az eredmény mindannyiunkat szolgál”.

Viola Miklós orvos, az önkormányzat egészségügyi bizottságának elnöke elmondta, az egészségügyi központot 1968-ban adták át. A mostani beruházással megtörtént az épület bővítése (tetőterének jelentős részét beépítették) és akadálymentesítése. Mint mondta, a pályázatnak köszönhetően az egészségügyi központ megfelel a 21. század követelményeinek. Fontos célkitűzés volt, hogy a modernizált épület helyet tudjon biztosítani a szakrendelőknek, egy helyre koncentrálódjanak az általános és szakorvosok, valamint növelhető legyen a befogadóképessége is.

Emellett elvárás volt az is, hogy megbízható internetkapcsolat is legyen az épületben, ami ma már nélkülözhetetlen az orvosláshoz, fogalmazott. Természetesen fontos szempont volt az is, hogy akadálymentesített legyen az épület, hogy az immobilis, vagy a hordágyon érkező betegeket is fogadni tudja.

„Így az a sajnálatos gyakorlat, hogy a tolószékes betegeket utaztatni kellett a járási központba, már a múlté” – fogalmazott. Mint mondta, a pályázat lehetővé tette orvosi berendezések beszerzését is, így az egészségügyi központ bővült egy digitális fogászati röntgennel, amely már üzemképes.

Az épület felújításának terveit Istenes József építész irodája készítette, a kivitelezést a komáromi Darton Kft. nyerte el a közbeszerzésen. A bővítésnek köszönhetően egy új szint került a gyógyszertárnak helyet adó épületrészre, amelyet folyosó köt össze a meglévő épületszárnnyal. A projekt egyik legfontosabb eleme a lift, ami úgy került kialakításra, hogy hordágyon érkező betegek számára is elérhető legyen – az egész épület akadálymentesített. Az ünnepélyes átadón jelen volt az egészségügyi minisztérium képviseletében Dominik Rypák osztályvezető.

(Szalai Erika/Felvidék.ma)