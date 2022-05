Május 23-án látványos kiállításokkal nyitotta meg kapuit a Néprajzi Múzeum új, a Liget Budapest Projekt keretében megvalósult épülete. A nyitóhéten keddtől vasárnapig a múzeum hosszabbított nyitvatartási idővel, este 8-ig látogatható.

A Ferencz Marcel (NAPUR Architect) által tervezett ház az intézmény történetének első olyan otthona, melyet néprajzi múzeumi célra alakítottak ki, ezzel a Városligetben, az egykori Felvonulási tér helyén Európa egyik legkorszerűbb etnográfiai múzeumépülete jött létre, ahol a korábbi – Kossuth téri – kiállítóhelyhez képest háromszor nagyobb tér áll rendelkezésre a páratlanul gazdag gyűjtemény bemutatására. A Városliget szélén, az Ötvenhatosok terén álló, két egymásba fonódó domboldalt megidéző, látványos új épület különlegessége a közel félmillió pixelből kialakított homlokzati díszítése, amely 20 magyar és 20 nemzetközi néprajzi motívum kortárs újrafogalmazását jeleníti meg, illetve a több mint 7 ezer négyzetméteres tetőkertje, mely legmagasabb pontján gyönyörű panorámát nyújt.

A nemzetközi ingatlanszakma egyik legnagyobb presztízsű megmérettetésén, a londoni International Property Awardson 2018-ban már a tervei alapján a világ legjobb középületének választották a Néprajzi Múzeumot, s egyben a Best Architecture fődíjjal is kitüntették.

A múzeum első időszaki kiállítása Megérkeztünk címmel nyílik meg, és a gyűjtemény keresztmetszeteként mutat be egy különleges válogatást. A kiállítás címe a múzeum sikeres jelenére utal: hiszen a Néprajzi Múzeum 150 év után érkezett meg, érkezett haza a Városligetbe. A múzeum 1872-es megalapítása óta most foglalhatja el az első, ténylegesen számára épített épületet, s pont azon a helyszínen, a Városligetben, ahol 1896-ban a gyűjtemény először bemutatkozott a nagyközönség számára.

Az új Néprajzi Múzeum első időszaki kiállításán a költözés jelképe, a zsúfolásig telt láda nyílik ki, amelyből különleges tárgyak kerülnek elő. A tárlat az elmúlt másfél évszázad múzeumi munkájának eredményeiről beszél, egyszerre mutatva be a legelső, 19. század közepi gyűjtéseket és a legújabb szerzeményeket. A kiállításba azonban nemcsak ikonikus tárgyakat válogattak be a kurátorok: az itt látható több mint száz tárgy jelentős része még sohasem került ki a raktárból, most azonban a gyűjtemény legnépszerűbb darabjaival közösen, frissen restaurálva tárják fel a Néprajzi Múzeum múltját és jelenét. Egzotikus kultúrák és a magyar paraszti világ emblematikus emlékei együtt jelennek itt meg: türelemüveg és bőrből, elefántcsontból készült afrikai tárgyak, sárközi párta, tollkorona az Amazonas vidékéről, japán szamurájkard, gazdagon hímzett cifraszűr és Amur-vidéki halbőr ruha. A nagy földrajzi távolságot és több évszázadot átfogó tárlat egyaránt érzékelteti az intézmény anyagának sokszínűségét, a kollekció felépítését, a hozzá kapcsolódó tudományos munka mélységét.

A látogatók kényelmét és a közösségi funkciókat szolgálják az épület különböző pontjain található csomagmegőrzők, családi szobák, vendéglátóhelyek, de az érdeklődőknek lesz lehetőségük a múzeum boltjában, az Etnoshopban is vásárolni, és könyveket böngészni a közösségi irodaként is működő Etknow-ban. A megnyitóval egy időben elindult a Néprajzi Múzeum megújult honlapján található webshop és az online jegyértékesítési és jegyelővételi rendszer. A múzeum mobilapplikációját is érdemes letölteni, amely segíti az épületben való eligazodást, tájékoztat és az audio guide használatához is elengedhetetlen.

A május 23-án nyílt múzeum különleges tartalmakkal várja a látogatókat, és egy rangos nemzetközi konferenciával nyitja meg új főépületét. A What’s Up EthnoConference, az európai néprajzi múzeumok konferenciája 2022. május 25–27. között skandináv, német, brit, észt, szlovák, finn, belga, olasz és más múzeumok előadóit látja vendégül. A Néprajzi Múzeum a nyitóhéten keddtől vasárnapig este 8 óráig látogatható.

