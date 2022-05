Cziprusz Zoltán, a Szövetség Rimaszombati Járási Konferenciájának levezető elnöke május 9-én sajtótájékoztatón jelentette be, hogy elsőnek az országban a Rimaszombati járásban megválasztották a párt járási új elnökét, elnökségét és megyei képviselőjelöltjeit.

Forró Krisztián, a Szövetség országos elnöke online vett részt a konferencián. Történelmi pillanatnak nevezte az összejövetelt, hiszen ez volt a Szövetség első járási konferenciája.

Forró Krisztián: Történelmi pillanat Rimaszombatban

„Gratulálok mindenkinek, aki részt vett a konferencián. Örülök, hogy Rimaszombatban megegyeztek a platformok, s meg tudtak egyezni a járási elnök személyében. Abban is úttörő szerepet vállalt Rimaszombat, hogy a megyei képviselőjelölteket is jóváhagyta a konferencia” – mondta Forró Krisztián.

Kifejtette, ha összeadjuk a polgármesterek, helyi és megyei képviselőjelöltek számát, akkor Szlovákiában a harmadik legerősebb pártként működik a Szövetség.

Ez nagy jelentőséggel bír, tekintettel arra, hogy a magyar közösség nem egész 8%-ot tesz ki Szlovákia lakosságából.

„Ez egy nagy eredmény, s azt mutatja, hogy erősek vagyunk, s képesek vagyunk megfelelő képviseletet nyújtani, s egyre jobban összecsiszolódunk. A véleménykülönbségeket tudomásul kell venni, és erre a pozitívumra kell összpontosítani. Ha tiszteletben tudjuk tartani egymást, egységesek tudunk lenni, s közösen sikert érhetünk el”– nyilatkozta Forró Krisztián, a Szövetség országos elnöke.

Rimaszombatban járási elnöknek Halász Attilát (MKP-platform) választották. A járási elnökség megtartotta első ülését, s megválasztotta az alelnököket is: Pál Attilát (Híd-platform) és Piekarski Marcellt (Összefogás-platform).

Halász Attila: Tisztességesen politizáljunk, s hozzunk eredményeket!

Halász Attila, a Szövetség Rimaszombati járási elnöke köszönetet mondott a két elődpárt, a Híd és az MKP járási elnökeinek az eddigi tisztességes munkájukért. Auxt Ferenchez szólva elmondta, hogy nagyon sok tapasztalatot szerzett tőle, s számít a tanácsaira továbbra is.

Halász Attila 45 éves, Rimaszombatban él, négy gyermek édesapja. 25 éve magánvállalkozóként tevékenykedik, s legnagyobb sikerének azt tartja, hogy többnyire magyar ajkú embereket alkalmaz. Mint elmondta, két dolog vezérli, hogy alkothasson és szervezzen.

„Gömör talán legkisebb falujából, Lévártról származom, ahol már kamasz koromban mindig csináltunk valamilyen rendezvényt. Az érettségi után Rimaszombatban kezdtem vállalkozni, s megtanultam a szervezést. Úgy gondolom, az a jó magyar ember, aki a családja ellátása után, a munkáját elvégezve megteheti, hogy visszaosszon a közösségbe is. Én ezt csinálom jó pár éve. Édesanyám munkáját figyeltem, aki egyik alapítója volt az MKP-nak, s mai napig politizál, s Lévárt község polgármestere” – fogalmazott Halász Attila.

2011-ben lépett be a helyi politikába, 2013-ban választották be a helyi szervezet elnökségébe. 2018-ban kapott bizalmat a leköszönő Csirmaz Miklóstól, s őt választották meg az MKP rimaszombati helyi szervezete elnökének, s tagjává vált a járási elnökségnek is. Úgy fogalmazott, hogy a 2021-es év a megegyezés éve volt, a 2022-es év pedig legyen a munka éve.

Egység, stabilitás és együttműködés – a Szövetség Rimaszombati járási szervezetének jelszava

„Úgy gondolom, hogy itt, a Felvidéken a magyarságnak egy egységes magyar pártra van szüksége, amit mi szintén egységesen tudunk képviselni itt a Rimaszombati járásban. El kell kezdenünk azt a munkát, amit már várnak a szavazóink. Itt mindig tisztességes és dolgos emberek laktak. Adjuk meg nekik a párt által is, hogy van képviseletük” – mondta.

Halász Attila, a Szövetség Rimaszombati járási elnöke kifejtette: „Azt tudom ígérni, hogy itt, Rimaszombatban egy egységes, stabil pártot vezetek majd. S legyen a járási konferenciánk példamutató a többi járás számára, hogy tudunk együttműködni, s ha az Isten is úgy akarja, akkor sikeresek leszünk.”

A Szövetség Rimaszombati járási elnöksége 18 tagú. Az elnök, Halász Attila és a két alelnök Pál Attila és Piekarski Marcell mellett további megválasztott tagok a következők: Agócs Dominik, Agócs Gyula, Agócs Tamás, Auxt Ferenc, Balogh László, Csirmaz Miklós, Hencz Péter, Juhász Péter, Lang László, Mag Fodor Enikő, Molnár Gyula, Pásztor László, Pósa Dénes, Szabó Zoltán, Vavrek István. Tanácskozási joggal, mivel az Országos Elnökség tagja, Cziprusz Zoltán is részt vesz majd a járási elnökség munkájában.

„Meg szeretném mutatni ezzel az elnökséggel, hogy példaértékűek tudunk lenni itt Gömörben, hogy egységes, erős és sikeres legyen a Szövetség párt” – szögezte le Halász Attila.

Vavrek István a Híd-platform képviseletében kifejtette, hogy a Szövetség logójában is szerepel, hogy a régiók, nemzetiségek és a kisebbségek pártja, és a Rimaszombatban elsőként megalakuló járási elnökség ezt pontosan másolja.

„A járási elnökségben helyet foglalnak a régió több részéről, ugyanúgy itt vannak a kisebbségek képviselői. Nagyon bízom abban, hogy közös munkával megfelelően tudjuk képviselni az itt élő emberek szükségleteit” – szögezte le Vavrek.

Cziprusz Zoltán: Fontos a megyei képviselet is, összefogva ismét sikeresek leszünk

A járási konferencia megválasztotta továbbá az 5 megyei képviselőjelöltet a Szövetség párt Rimaszombati járása részéről: Auxt Ferenc, Cziprusz Zoltán, Juhász Péter, Mag Fodor Enikő és Vavrek István személyében.

Juhász Péter, a Besztercebányai megyei képviselők jelenlegi frakciójának a vezetője örömének adott hangot, hogy a járási konferencia sikeres volt. Hangsúlyozta megyei szinten a további képviselet fontosságát, s kifejtette, hogy a jelenlegi választási időszak az elmúlt 30 év legsikeresebbike.

„Besztercebánya megyében sikerült elérni, hogy egyenrangú partnerként kezelik a Szövetséget. Súlyunkhoz képest nagyobb arányban vagyunk jelen, s ennek alapján lehet látni az eredményeinket is az útfelújítások terén; a rimaszombati kórház soha nem volt olyan közel a megújuláshoz, mint most. Kiemelném az Ipoly-hidakat is. De további fejlesztések valósultak meg a szociális intézményekben, a megyei múzeumokban, a könyvtárban, a volt Iparoskör, a mai Osveta épületében. A Susa és Jéne közötti határátkelő a projektdokumentáció fázisában áll, s a következő ciklusban megvalósulhat” – számolt be Juhász Péter megyei képviselő.

Cziprusz Zoltán megyei- és városi képviselő, a Szövetség Országos Elnökségének a tagja sajtótájékoztató keretében gratulált az új járási elnöknek, a járási elnökségnek és az öt megyei képviselőjelöltnek.

„Az őszi választások nagyon fontosak lesznek. Lényeges, hogy a helyhatósági választáson is jól szerepeljenek a jelöltek, s a megyei képviselet is ugyanilyen fontos. Itt jelenleg a Szövetségből a Rimaszombati járást Auxt Ferenc, Juhász Péter és jómagam képviseljük. Úgy gondoljuk, hogy további két képviselőnek van esélye, ezért is jelöltünk a hat helyre ötöt. Mag Fodor Enikővel és Vavrek Istvánnal kerek lett a csapatunk: a tapasztalt képviselők mellett hölgy – és roma származású jelöltünk is van. Bízom benne, hogy összefogva ismét sikeresek leszünk” – nyilatkozta Cziprusz Zoltán.

Pósa Dénes: Az értékek megőrzése lesz az MKP-platform feladata

A Rimaszombati járásban megalakították a Szövetség MKP-platform járási elnökségét is, melynek elnökéül Pósa Dénest (Nemesradnót) választották.

Tagjaiként pedig Auxt Ferenc (Rimaszombat), Agócs Gyula (Almágy), Bán Zoltán (Rimaszombat), Básti Tamás (Rimaszombat), Cziprusz Zoltán (Rimaszombat), Csirmaz Miklós (Rimaszombat), Juhász Péter (Rimaszombat), Halász Attila (Rimaszombat), Kovács Tibor (Vecseklő), Mács Zoltán (Bátka), Mag Fodor Enikő (Guszona), Szamos Zsuzsanna (Ajnácskő), Szabó Gábor (Balogfala), Szabó Zoltán (Méhi), Varga Ákos Dezső (Serke), Žitňár Csaba (Csíz) kapott bizalmat.

Országos kongresszusi küldötteknek lett megválasztva: Auxt Ferenc, Agócs Gyula, Cziprusz Zoltán, Zitnár Csaba, Pósa Dénes, Szamos Zsuzsa, pótküldöttnek Mács Zoltán, Varga Ákos, Bán Zoltán, Kovács Tibor, Mag Fodor Enikő, Szabó Zoltán és Básti Tamás, az Országos Tanács tagjainak alanyi jogon Cziprusz Zoltán és Halász Attila, póttagoknak Juhász Péter, Zitnár Csaba és Agócs Gyula.

Pósa Dénes a Szövetség MKP-platform járási elnöke kifejtette, hogy fontos azon értékeket, amelyeket a Magyar Közösség Pártja korábbi képviselői elértek, megtartani, hogy tovább tudják építeni a közösséget.

Elmondta, Auxt Ferenc mindig is a megbékélés embere volt, kezdettől fogva, amikor az MKP-nak és a Hídnak szétváltak az útjai.

„Mindig a közös összefogást próbálta egyengetni, s úgy gondolom, hogy ez most egy elégtétel lehet Auxt Ferenc korábbi járási elnökünk számára is, amikor a pártok nemcsak közelednek, de meg is alakult a Szövetség, s valóra vált az álma. Most viszont rajtunk múlik, hogy mennyire fogunk és tudunk együttműködni” – szögezte le Pósa Dénes.

Auxt Ferenc tizenhárom évig vezette a járási elnökséget, amit megtiszteltetésként élt meg. Társainak, segítőinek megköszönte a közös munkát, elmondta, sok értékes emberrel ismerkedett meg.

„Büszke vagyok arra, hogy ezek között az emberek között lehettem. Ne éljük meg kudarcnak ezt a tizenhárom évet, hiszen voltak sikereink, még ha a legfelsőbb törvényhozásba nem is jutottunk be. A helyhatósági és megyei önkormányzatban viszont ott vannak tagjaink, s az értékrendünket sikerült végigvinni. Tudomásul vettem, hogy a stafétaváltásnak be kell következnie, s most sem egyszerűbb a helyzet. Ha a lelkekben nincs is még teljesen nyugalom, az agynak tudomásul kell venni, hogy a matematika nem enged, s csak a közös út járható. Fogadjuk el a jelent, s építsük közösen a jövőt” – nyilatkozta Auxt Ferenc.

A járási konferencia a nemzeti imánk, a Himnusz eléneklésével, közös fotó készítésével és szeretetvendégséggel ért véget.

(Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)