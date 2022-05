Az In vivo című kiállítást a Rimaszombati Városi Galériában nyitották meg május 27-én este. Kurátora Gabriela Garlatyová, a tárlat július 22-ig tekinthető meg.

Szőke Erika a Nyitra melletti Nagykéren él és alkot, kortárs vizuális művész. A most kiállított munkák középpontjában az aktuális In vivo és az Aire libre projekt áll, melyeket Rimaszombatban mutat be először. A kiállítás részeként megtekinthető a Revitalizáció című videó is, amely a vajkai In Situ művésztelepen készült.

A képzőművész a valóságra, az idő múlására, vagyis az állandó változásban lévő természetre, a természeti és tájelemekre, valamint az emberre, az emberi létre sokoldalúan figyel. Egyik kedvenc anyaga a kelt kenyértészta, nyersen, de sütve is.

(Fotó: Gecse Attila/Felvidék.ma)