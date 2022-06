A Fonó Zenekar Tanúhegyek című produkciójával június 14-étől öt estén Erdély városaiban lép fel. A koncertsorozatról Agócs Gergely, a Hagyományok Háza tudományos munkatársa, a Fonó Zenekar vezetője mond el részleteket.

„Az elmúlt harminchat esztendőben népzenekutatóként a Kárpát-medence különféle tájegységein végeztem terepmunkát, s e gyűjtőútjaim során eljuthattam a határon túli magyarság több, mint kétszáz településére. A számok nyelvén: csak 1992-ben például hetven helyszínen dolgoztam, s a 2008 óta eltelt időszakban is több mint háromszázötven helyszínen készítettem felvételeket. Filozófiám szerint a színpadon olyan népzenét merek előadni, aminek tájegységén személyesen is megfordultam, s találkozhattam a magyarok és a szomszéd népek zenei kultúrájának hagyományőrző képviselőivel. Eközben persze nemcsak magát a zenét, hanem a hozzá tartozó adatközlőt, az embert is megismertem. Természetesen a mások által gyűjtött hangfelvételek is forrásértékűek számomra, s okulásomra szolgáltak.

Ezek az utazások mélyen beivódtak a gondolkodásomba, s az érzelmeimre is hatottak. Különösen nagy hatással voltak a belső énemre, állásfoglalásomra, amely a trianoni döntés századik évfordulóján megfogalmazódott bennem.

A Tanúhegyek produkcióban jellemzően az ezeken a gyűjtőútjaimon megismert hagyományőrző énekesek, hangszeres előadók, falusi parasztasszonyok, pásztoremberek szerepelnek a Fonó Zenekarral, azzal az együttessel, amelyet barátaimmal negyedszázada alapítottunk.

Nem titok, hogy együtt gyakran az előbb említett gyűjtéseim, avagy közös gyűjtéseink zenei anyagát visszük színpadra. Megpróbáljuk a magyar népzenét, illetve a szomszéd népek népzenéjét hagyományhű feldolgozásban tolmácsolni a közönségnek. Hisszük, hogy ebben a közreadásban mély esztétikai tartalom rejlik. Hangsúlyozom a mély szót, mert, ha van a magas kultúrának ellentétpárja, s azt a hagyományos műveltség, a népművészet területén kell keresnünk, akkor mindaz, amit ott találunk, nem lehet semmiképpen sem alacsony, csakis mélységesen mély.

Mestereinkkel együtt ennek a mélységnek a rejtett dimenzióit szeretnénk feltárni a Tanúhegyek koncertsorozat fellépéseire érkező közönség előtt. Tíz tájegységről hívtunk meg mestereket, akiknek már az utaztatása is komoly logisztikai feladatot jelent.

Az ötnapos koncertsorozat június 14-én, Székelyudvarhelyen kezdődik, 15-én Csíkszeredában, másnap Marosvásárhelyen, rá egy napra Mérában folytatódik, s a turnét 18-án Nagyváradon zárjuk.”

(Csermák Zoltán/ehh.ro/Felvidék.ma)