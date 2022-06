A turistaidény küszöbén, nyár elején már egyre forgalmasabbá válik a Duna-parti kisváros strandja, főutcája. Májustól cseh nyugdíjasok látogatják a fürdőt, júliustól pedig tombol a fürdőturizmus.

A kitűnő, állítólag gyógyvizes forrás vonzó (még a nagyon magas árak mellett is), de maga a táj, a földrajzi „térkép” is csábítja évről évre a látogatókat, rendszerint új turistákat is. Hiszen rossz idő esetén elég kimenni a Duna-partra és gyönyörködni az esztergomi bazilika egyedi szépségében, vagy átmenni például a piacra (mely egyébként is igen látogatott a párkányi oldalról), de Budapestre átruccanni is alig egy óra, autóval, vonattal egyaránt.

A Párkányi Művelődési Központ pedig évről évre gazdag nyári programokkal készül a szezonra.

Már májusban, júniusban megkezdődnek a sétálóutcán zajló programok, mint a virágfesztivál, levendulafesztivál, a hónap végén a Múzeumok Éjszakája, összehangolva az esztergomi programokkal.

Júliusban is szinte minden műfaj kínál valamit. Gyakoriak és népszerűek a gyermekeknek szánt mese- és bábszínházi előadások, zenés programok. Ugyanígy a felnőttek részére tervezett komolyzenei, operett-, magyarnóta- és rockzenei műsorok szerepelnek a havi műsorban. Lesz alternatív pop rock, Zsapka, Vadkerti, Sipos, Bertók is. Az ismert nánai DALLAMVILÁG igen kedvelt egész nyáron, amikor esténként a sétálóutca platánfái alatt zenélnek a romantikus retro kedvelőinek. Mindezek között magyarországi, hazai művészek, és a legismertebb amatőr csoportok is fellépnek a főtér szabadtéri színpadán.

Augusztusban Pribojszki Mátyás szájharmonika showja, musical, táncház a Varjos zenekarral, sanzonestek a felnőtteknek, mesedélutánok a gyerekeknek, és sok-sok egyéb program várja a párkányi nyár közönségét.

S persze látogatható a helyi Barta Gyula Galéria, a Városi Múzeum, s a könyvtár is.

A sportok kedvelőit a vízitúrák, a tájat körülölelő Kovácspatak erdői, vagy a pilisi hegyek is várják.

S a híres borvidék sem elhanyagolható, a kövesdi vagy muzslai pincék látogatása maradandó élményt jelent, csakúgy mint az alig 5-6 km-re lévő élő tájház Szalkán, ahol igazi házi finomságok vásárolhatók, rendelhetők.

Tehát érdemes Párkányba jönni, ahol ugyan a csendes pihenés csak valahol a vízparton, a Duna-parti sétányokon élvezhető, de a szórakozni vágyó közönség remélhetőleg megtalálja az igényének megfelelő programot, akár a Mária-Valéria hídon átsétálva a folyó jobb partján is.

A párkányi nyári programok a művelődési ház weboldalán olvashatók.

(Dániel Erzsébet/Felvidék.ma)