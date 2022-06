A 19. vizes világbajnokság első napjának délelőttjén több magyar úszó is a rajtkőre állt. Délután 18 órától Hosszú Katinkának és Sebestyén Dalmának szurkolhatunk, hiszen bejutottak a 200 vegyes elődöntőjébe. Az 50 méter pillén Szabó Szebasztián is továbbjutott. Holló Balázst a 400 méter vegyes döntőjében láthatjuk majd. A nap zárásaként mind a női (Pádár Nikolett, Senánszky Petra, Molnár Dóra, Gyurinovics Fanni), mind pedig a férfi (Szabó Szebasztián, Milák Kristóf, Bohus Richárd, Németh Nándor) 4×100 méteres gyorsváltónkért is izgulhatunk. A lányok a 8., a fiúk a 3. legjobb idővel jutottak a döntőbe. Mindeközben Milák Kristóf 50 méter pillangón és 200 méter gyorson is visszalépett, hogy a két fő számára, 100 és 200 méteres pillangóra koncentrálhasson.

(Kiss Márton/Felvidék.ma)