Dunaszerdahelyen kétéves kényszerszünet után idén 2022. június 25-én, szombaton immár hatodik alaklommal rendezik meg a Felvidéki Vágtát, amely a budapesti Nemzeti Vágta előfutama. A rendezvény ebben az évben is a sikabonyi reptéren valósul meg, ahová a Vágtabuszok is ingyenesen szállítják a látogatókat az egész napos programra.

Dunaszerdahely városa társrendezője és házigazdája a Felvidéki Vágtának sajtótájékoztatón Hájos Zoltán, a házigazda Dunaszerdahely polgármestere kifejtette, hogy sikeres rendezvény megszervezésében bíznak, tapasztalataik szerint nagyon sokan kíváncsiak és szeretnének részt venni a programokon.

A család minden tagjának színvonalas szórakozást kívánnak nyújtani, ezért idén eltérő formában ingyenes lesz a belépés a Vágtára. Kisvonat is díjmentesen fogja szállítani a vendégeket, ezzel is támogatni kívánják a program sikerességét.

„Célunk változatlan, továbbra is azt szeretnénk, hogy a Felvidéki Vágta a magyar lovasok találkozója legyen. Nagyon fontos számunkra a lovassport népszerűsítése és támogatása, emellett a lovas hagyományok ápolása és bemutatása. Mindezt a fiatalokhoz is szeretnénk közelebb vinni, hogy számukra is büszkeséget jelentsen a lovassport. Ezen célkitűzés jegyében Kishuszár Vágtát rendezünk, így a fiatalok is kipróbálhatják magukat lóháton.” – nyilatkozta Hájos Zoltán.

Bóna Erzsébet, a Felvidéki Vágta szervezője elmondta, hogy tavasszal kétséges volt a program megvalósulása, amely a vállalkozói szféra támogatásával valósul meg.

A programról Bóna Erzsébet megjegyezte, hogy 10 órakor kezdődik a kapunyitás, ezt követi az ünnepélyes megnyitó, és 12 órakor indul a vágta a kishuszár futammal.

A döntő 18 órakor kezdődik, a döntő, ahonnan a Felvidéki Vágta első három helyezettje és Dunaszerdahely házigazdaként jut tovább a Nemzeti Vágtára, míg a szlovák futam győztese Szlovákiát akkreditálja a Nemzeti Vágta nemzetközi futamába.

Az esti programban a helyi kulturális élet színvonalas képviselői fogják szórakoztatni a vendégeket.

„A legkisebbeket interaktív gyerekműsorral várja a Glamour zenekar. Kollár Katalin, Kevicky Tünde és Érsek Rezső tolmácsolásában felcsendülnek a 110 éve született Fényes Szabolcs zeneszerző legismertebb melódiái, majd az esti órákban a Fortissimo zenekar szórakoztatja a közönséget. A Dolly Plusssz pedig hamisitatlan retro-hangulatot és nagyszerű bulit ígér” – ismertette a programot Bóna Erzsébet, a BONS Promotion Kft. ügyvezetője, a Felvidéki Vágta szervezője.

A kísérőprogramokra is nagy hangsúlyt fordítottak. Változatos és szórakoztató családi programokkal készülnek. Hívogató lehet a medence, a jurta, a honfoglalási játékok, a parasztudvar, illetve a kisállatvásár.

Emellett különlegessége a VI. Felvidéki Vágtának, hogy közel 60 kézműves kínálja majd első alkalommal a Gazda- és Termelői piac termelői piacon a portékáit.

A kulináris élvezeteknek is hódolhatnak a kilátogatók a Csallóközi ízek utcájában, ahol a látogatók hamisítatlan csallóközi vendéglátásban részesülhetnek, a kiváló fogások mellett minőségi borokat és pálinkákat is kóstolhatnak.

A nagyszabású rendezvényen a szervezők szerint akár 10.000 ember is jól érezheti magát, ezért minden érdeklődőt szeretettel várnak!

(HA/Felvidék.ma)