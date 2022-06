A közös fellépés és a koordináció a legjobb eszköz, amit az EU tagállamai alkalmazhatnak a gazdasági helyzet enyhítésére Európában – jelentette ki Eduard Heger (OĽaNO) kormányfő pénteken az uniós csúcs befejeződését követően – tájékoztatott a TASR tudósítója.

Heger elmondta, az uniós csúcs második részében az infláció hatásaival foglalkoztak, amely várhatóan jövőre is folytatódik, majd a rá következő évben mérséklődhet. A szlovák kormányfő szerint keresleti és kínálati infláció is van az unióban, egyrészt az energiaárak emelkedése miatt, amit Oroszország politikája és az ukrajnai háború idézett elő, a másik oldalon pedig posztcovid sokk tapasztalható a fogyasztói viselkedésben, részben a háború miatt is, mert a vásárlói kereslet is növeli az árakat.

Éppen ezért támogatják a tagállamok vezetői például a földgáz közös vásárlását, ez az eljárás már bevált a közös vakcinavásárlásnál is a járvány idején.

Heger hozzátette, megegyezés van arról, hogy az egyes lépéseket a nemzeti kormányok szintjén is egyeztetni kell, mivel mindannyian egy egységes piac résztvevői, melynek működését továbbra is védeni kell.

Az Európai Bizottság azt a feladatot kapta, hogy maximális mértékben biztosítsa a tagállamok közötti koordinációt, hogy ha egyes intézkedések jól működnek valahol, más országokra is ösztönzőleg hassanak és átvegyék azokat.

„A földgáz közös vásárlása esetében a Bizottság megvizsgálja a létező mechanizmusokat, hogy megtalálja a legjobbat és közösen léphessünk fel, mert egy nagy, egységes piac jobb feltételeket tud kialkudni” – magyarázta a kormányfő.

Heger leszögezte, ez jó hír azoknak az országoknak, amelyek leginkább függenek az orosz gáztól és alternatívákat keresnek. Ha csatlakoznak azokhoz az uniós országokhoz, amelyek máshonnan is szereznek be gázt, biztosítani lehet az ellátást olyan tagországban, ahova nem érkezik szállítmány.

A közös vásárlás eloszlatja a szolidaritással kapcsolatos kételyeket is, hiszen minden tagállamnak meglesz a maga része a megállapított kulcs alapján. „A közös fellépés és a koordináció a legerősebb eszköz, ami a kezünkben van. Tudatosítani kell, hogy egységes piacot alkotunk, és szem előtt kell tartani az összes tagállam gazdálkodását és államháztartását is, mert ezek nemcsak az euróra vannak hatással, hanem az egész EU működésére” – folytatta Heger.

Figyelmeztetett, hogy az energiaválság sokáig tarthat, ezért jobb megoldás, ha az emberek több pénzt kapnak, hogy megbirkózzanak vele, ugyanis az áfacsökkentés vagy a jövedéki adó csökkentése nem bizonyult elég hatásosnak. Heger arról is beszámolt, hogy az Európai Bizottságnak ősszel kell bemutatnia újabb intézkedéscsomagját.

(TASR/Felvidék.ma)