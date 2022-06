A baranyai Kopácson 1922-ben alapították a Halász Labdarúgó-egyesületet, aminek jubileumát úgy döntöttek, hogy a nemzeti összetartozás jegyében ünneplik meg, és szerte a Kárpát-medencéből hívnak meg vendégcsapatokat egy nagypályás labdarúgótornára.

A Felvidékről a nagymácsédi és a Via Nova csapata vett részt, de utóbbi nem tudott kiállni teljes kerettel, így a mérkőzéseken csak áttételesen, más csapatokba beépülve vettek részt. Érkezett ugyanakkor csapat Székelyudvarhelyről, a magyarországi Pécsváradról, illetve a házigazdákon kívül a szomszédos Bilje fociklub és a Čepinski Martinci-i Gibarac képviseltette magát.

A csoportkörmérkőzéseket szombaton, a döntőt pedig vasárnap játszották. A torna abszolút győztese a nagyon dinamikus focit bemutató pécsváradi együttes lett teljesen megérdemelten. Szombaton este a kopácsi és a bellyei veteránok játszottak egy gálameccset, majd sötétedés után a kopácsi focipálya körül, a közepén egy százast ábrázolva gyújtottak fáklyákat.

Az esemény olyan sikeres volt, hogy a résztvevők megegyeztek, hogy hagyományt teremtenek, s a tornára minden évben másik országban kerítenek sort. A győztes pécsváradiak rögtön felajánlották, hogy jövőre vállalják a házigazda szerepét.

Az eseményen részt vett Jankovics Róbert, a horvátországi magyarok parlamenti képviselője is.

„Hétfőnként (néha keddenként is) kárpátaljai testvéreimmel rúgjuk a bőrt Budapesten, péntekenként Zselízen a földijeimmel, most pedig az a megtiszteltetés ért, hogy egy meccs erejéig Székelyudvarhely színeit ölthettem magamra ezen a focitornán. Varázslatos érzés. Mindig is tudtam, hogy a foci rendelkezik egy megfogalmazhatatlanul erős kohéziós hálóval, aminek az eredményeit a nemzetpolitikában is látjuk (DAC, Sepsi, Topolya, Fradi stb.). Kívánom mindenkinek megtapasztalni, milyen határtalanul felemelő érzés körbefocizni a Kárpát-hazát, amikor otthonról indulva bárhová is mégy, hazaérkezel” – mondta erről Csonka Ákos, aki a Via Nova csapatának tagjaként vett részt az eseményen, de Székelyudvarhely színeiben lépett pályára.

(Felvidék.Ma)