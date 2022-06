A lányok után a magyar férfi vízilabda-válogatottnak nem sikerült a legjobb négybe jutnia a 19. FINA vizes világbajnokságon. A fiúk nem igazán találták az ellenszert, így szinte végig futva az eredmény után, végül 10-11 arányban kaptak ki Olaszország legjobbjaitól. Ezután a vereség után nehéz lesz újra felállni és a további két mérkőzésen megküzdeni az 5. helyért, de muszáj lesz és nekünk továbbra is biztatnunk kell a fiainkat. Hajrá fiúk! Hajrá magyarok!

A mérkőzés első ráúszását ugyan elvesztettük, de az első találat a mi nevünkhöz fűződött. Hárai Balázs centerből csavart egy óriási gólt a kapus feje fölé. Egy percen belül jött a vendégek válasza. Hárai újabb találata ismételten visszavette a vezetést Magyarországnak. Sajnos a gyenge védekezésünk ismételten megbosszulta magát. Jött az olasz egyenlítés. Az első játékrész negyedik percének a végén Varga Dénes is betalált, így újfent nálunk volt az előny. Az ezt követő percekben feljavult a védekezésünk. Végre a blokkok is a helyükön voltak és Vogel Soma is elkezdett védeni. Az első negyedben nem született több találat. A pihenő előtt 3-2 volt az állás Magyarország javára.

A második ráúszásból is vesztesen jöttünk ki, szerencsénkre kontrát fújt a bíró, így mi jöhettünk. A védelmünk fokozott javulása mellett is mi kaptuk a második játékrész első találatát. Olaszország ismét kiegyenlített. A másik oldalon időközben sorra kimaradtak a lehetőségek. Lövéseink elakadtak a blokkokban. Mire leírtam, hogy javult a védekezésünk, már meg is bántam, kaptunk ugyanis egymás után két könnyen kivédekezhető találatot. Eléggé labilis volt ekkor a játékunk. A második játékrész hatodik percében már kettő volt a különbség az olaszok javára. Manhercz Krisztián elégelte meg a kétgólos hátrányt. Megúszásból szerzett egy hatalmas bombagólt. Egy perccel később Zalánki egyenlítésénél ugrott fel a Hajós Alfréd uszoda. Francesco di Fulvio harmadik gólját jegyezte a játékrész utolsó percében. A félidő végén egygólos volt az olasz vezetés.

A világbajnokság további részében a magyar férfi vízilabda-válogatottat még kétszer láthatjuk vízbe ugrani és megmérkőzni az 5-8. helyért.

A harmadik játékrész a harmadik elvesztett sprinttel vette kezdetét. Ami nálunk kimaradt, az sajnos a vendégeknél áthatolta a védelmünket. A harmadik percben már kétgólos volt az olasz előny. A játékrész felénél végre elsült Vámos Marci bal keze is. A válasz azonban túl korán érkezett. Soma bravúros védése után a kipattanót már nem tudta védeni a magyar hálóőr. Három perccel a játékrész vége előtt ismételten kétgólos volt a hátrányunk. Märcz Tamás időkérése következett, a támadás azonban újra kimaradt. Kis túlzással istent csináltunk az olasz kapusból, akinek a játékrész végére már kilenc védése volt. Az utolsó pihenő előtt maradt a kétgólos olasz előny.

Az utolsó ráúszást végre megnyertünk, de bár ne tettük volna. A játékrész első találata ismételten az olaszok oldalára íródott fel. Hét perccel a mérkőzés vége előtt már három találattal mentek a vendégek. Izzasztó percek következtek, nem kis mérget nyeltem le a sok kimaradt támadás alatt, de Vámos Marci találata négy perccel a vége előtt kis mosolyt csalt az arcunkra. Sajnos Marci találata után közvetlenül jött az olasz válasz. Két perccel a vége előtt Vámos harmadik találata tartotta bennünk a remény pislákoló lángját. Az utolsó perc elején Manhercz Krisztián találatával már csak kettő volt a különbség. Jansik góljával ugyan feljöttünk egy gól távolságra, azonban ez a végére nem volt elegendő. Magyarország a negyeddöntőben 10-11 arányban vereséget szenvedett Olaszországtól.

A magyar férfi vízilabda-válogatott vb-kerete:

Edző: Märcz Tamás

Kapusok: Lévai Márton (OSC), Vogel Soma (FTC)

Mezőnyjátékosok: Vámos Márton (FTC), Zalánki Gergő (Pro Recco), Burián Gergő (OSC), Mezei Tamás (Vasas), Hárai Balázs (OSC), Varga Dénes (FTC), Manhercz Krisztián (OSC), Jansik Szilárd (FTC), Angyal Dániel (Szolnok), Pohl Zoltán (FTC), Nagy Ádám (Szolnok)

Tartalékok: Fekete Gergő (FTC), Vigvári Vendel (FTC)

(Kiss Márton/Felvidék.ma)