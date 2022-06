Sem a koronavírus, sem a majomhimlő nem fogja megzavarni az idei szabadságszezont. Két év után biztonságosabban lehet külföldre utazni, mondta Peter Sabaka infektológus. A szakember ugyanakkor azt javasolja, hogy aki nem esett át a koronavírus-fertőzésen, és nincs beoltva, utazás előtt oltassa be magát. Jó hír a nyaralók számára, hogy a járványügyi helyzet jelenleg egyetlen országban sem rosszabb, mint Szlovákiában.

Sabaka szerint ma már más a helyzet a külföldi utazásokkal, mert az új típusú koronavírus variánsai és alvariánsai többé-kevésbé azonosan elterjedtek a világban. „Nincs egyetlen olyan vírusmutáció sem, amelyet külföldről hurcolna be valaki Szlovákiába” – mondta.

Hozzátette, azoknak, akik átestek a COVID-19-betegségen, vagy be vannak oltva, nem kell aggódniuk az utazás során. „Még ha megfertőződnek is, a betegségnek nem lehetnek komolyabb következményei, mint például egy influenzának” – magyarázta. Ugyanakkor azt javasolja, aki eddig nem kapott vakcinát, nyaralás előtt három oltást adasson be. „Akinek legyengült az immunrendszere, vagy idős, illetve ha több krónikus betegségben szenved, viseljen szájmaszkot vagy reszpirátort, ha olyan helyen tartózkodik, ahol sok ember van” – tette hozzá.

Emlékeztetett, hogy az oltás nem véd teljesen mértékben a fertőzés ellen, de csökkenti a betegség súlyosabb lefolyásának kockázatát.

A szakember tájékoztatása szerint a majomhimlő közel sem jelent akkora kockázatot, mint a COVID-19, mivel a vírus kevésbé fertőző. Megjegyezte, hogy még azokban az országokban is, ahol jelen van a betegség, viszonylag kevés a fertőzött, és az esetek száma lineárisan növekszik.

„A vírus a fertőzöttekkel való szoros érintkezés útján terjed, nem a levegőben, mint a koronavírus. Ha valaki nem kerül szoros kapcsolatba több emberrel olyan területeken, ahol a majomhimlő gyakoribb, például Londonban vagy Madridban, a fertőzés kockázata minimális” – magyarázta az infektológus.

„Azt tapasztaljuk, hogy egyre több ügyfelünk utazik, már most megnövekedett az érdeklődés a biztosítások iránt, és a javuló járványhelyzet, valamint az intézkedések enyhítése is egyre több turistát csábít külföldre” – mondta Michal Špaňár, az Union Biztosító vezérigazgatója. A biztosító tájékoztatása szerint ebben a szezonban különösen nagy az érdeklődés Törökország, Egyiptom, a görög szigetek, Ciprus, Olaszország, valamint az autóval könnyen megközelíthető Horvátország iránt. Az egzotikus úti célok, például az Egyesült Arab Emírségek, Mauritius és Thaiföld is egyre népszerűbbek.

(TASR/Felvidék.ma)