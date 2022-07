Augusztus 12. és 14. között hetedik alkalommal rendezik meg a Kurultajt (Magyar Törzsi Gyűlést), mely minden második évben újraegyesíti a hun és türk eredettel vagy eredettudattal rendelkező nemzeteket, hogy közösen idézhessék fel ősi hagyományaikat.

A programok között íjászat, solymászat, lovas vetélkedők és különböző erőpróbák is szerepelnek, különlegességként pedig egy közel ezer fős „nomád vonulást” és a világ legnagyobb jurtájában nyíló, a hun korszakot bemutató régészeti-antropológiai kiállítást is megcsodálhatnak az érdeklődők. A hagyományőrző látványosságok óriási élményt jelentenek kicsik és nagyok számára egyaránt, miközben méltó módon tisztelegnek nemzetalapító őseink, lovasnomád múltunk és a testvérnépeinkkel való összetartozás előtt.

A Kurultaj 3 napja alatt több mint 200 ezer látogatót vár Bugacra a szervező Magyar-Turán Alapítvány.

2007-ben, a Magyar Természettudományi Múzeum antropológus-humánbiológus kutatójának, Bíró András Zsoltnak a kezdeményezésére szervezték meg az első modern kori Kurultajt, mely mára a lovasnomád múlttal rendelkező nemzetek összetartozásának és rokonságának legnagyobb közös ünnepévé nőtte ki magát. Az idén 15 éves Magyar Törzsi Gyűlésen minden hun, illetve türk eredettel vagy eredettudattal rendelkező rokonnép részt vesz, hogy együtt állítsanak méltó emléket a sztyeppei lovasnomád kultúrának és a nagy ősöknek – köztük Attila és Árpád vezérnek, Karcig batirnak vagy Amir Timurnak –, valamint izgalmas és látványos módon mutassák be a nagyközönségnek nemzeti történelmünk legkorábbi sajátosságait és hagyományait.

Íjászat, solymászat, lovas vetélkedők – a legszebb ősi hagyományok elevenednek meg

Európa legnagyobb hagyományőrző rendezvénye ezúttal augusztus 12. és 14. között várja az érdeklődőket Bugacon hihetetlenül színes programokkal és látványosságokkal. Látható lesz a világ legjobb lovasíjászainak bemutatója, nomád és lándzsás lovasharc, solymászat és agarászat, felelevenednek az ősi erőpróbák, de a bothúzó és az övbirkózó nemzeti bajnokság is a Magyar Törzsi Gyűlés keretein belül zajlik majd. A vállalkozó szelleműek még saját magukat is megmérettethetik: lovas és íjász vetélkedőkön is kipróbálhatják, hogyan álltak volna helyt a sztyeppék népei között. A Kurultaj egyik fő látványossága a grandiózus „nomád vonulás” lesz: közel 1000 harcos, nők és gyerekek, valamint haszonállatok vonulnak fel a lovasnomád hagyományoknak tisztelgő, korhű öltözékben és felszerelésben. A rendezvényre ráadásul felépül egy hatalmas, több mint száz jurtából álló nomád szállás is, amely hűen érzékelteti a honfoglalás korát – mintha valóban visszarepülnénk az időben.

„A Kurultaj legfontosabb célja, hogy a magyar ősöknek és a sztyeppei nomád történelem nagy alakjainak állítson emléket – és az is, hogy régen elszakadt testvérnépek találkozhassanak egymással. A rendezvény mára olyan összekötő kapoccsá vált, amely nemcsak az egész Kárpát-medencei magyarságot tudja egyesíteni, de a lovasnomád kulturális hagyatékot őrző közép-ázsiai népeket is. Kétévente 27 rokonnemzet küldöttsége gyűlik össze, az általuk előadott zenei, néptánc-, kézműves és egyéb hagyományőrző programok teszik teljessé ezt a különleges ünnepet” – mondja Bíró András Zsolt, a modern kori Kurultaj ötletgazdája, a szervező Magyar-Turán Alapítvány alapító elnöke.

A hadi programok, kulturális és sportesemények mellett a nagy előadósátorban a magyar őstörténetről és a lovas-nomád civilizációról szóló tudományos-ismeretterjesztő előadásokon is részt vehetnek a látogatók, mégpedig elismert történészek, antropológusok, genetikusok, régészek és etnográfusok tolmácsolásában.

Kurultaj: ősi történelmünk emlékei egy helyen

A Magyar-Turán Alapítvány munkatársai mindemellett páratlanul értékes kiállításokkal várják a kilátogató vendégeket és a rokonnépek delegációit. A tárlatokon megtekinthetőek lesznek a szarmata, avar, hun és legfőképpen a honfoglaló magyar nép régészeti és antropológiai kincsei, a világ legnagyobb szétszedhető jurtájában – „Atilla sátrában” – pedig a Magyar Természettudományi Múzeum közreműködésével létrehozott hun tárlatot csodálhatják meg az érdeklődők. Ennek ékessége egy életnagyságú lómaketten ülő, valódi leletek alapján készült rekonstrukciókkal felfegyverzett hun harcos alakja lesz.

A szervezők természetesen a nagy melegre és a több mint 200 ezer fős látogatói számra is alaposan felkészülnek: az árnyékolt szabadtéri lelátó mellett baba-mama jurta, játszóház, pihenősátrak, párakapuk és ingyenes ivóvíz is a vendégek rendelkezésére áll majd. „Idén is a Magyar Törzsi Gyűlés fővédnöke lesz Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, a rendezvény díszmegnyitóján Kövér László házelnök úr mond köszöntőt, de vendégünk lesz többek között Baghdad Amreyev, a Türk Államok Szervezetének elnöke, illetve Necmettin Bilal Erdoğan, az Ethnosport Világszövetség elnöke, a török miniszterelnök fia is. Óriási megtiszteltetés, hogy az idelátogató 27 nemzet mindegyike miniszteri szinten képviselteti magát az eseményen” – teszi hozzá Bíró András Zsolt.

