A nyári hónapokban kevesebb a véradó, viszont a sérülések száma nő – tájékoztatta portálunkat a kórház sajtóosztálya. A nyári hónapok minden évben nehéz próbatétel elé állítják a kórházakat, már ami a rendelkezésre álló vérkészítményeket illeti. A szabadságolások miatt kevesebb a véradó, viszont nem kevesebb a műtét, ahogy a sérülések és a betegfelvételek száma sem csökken, épp ellenkezőleg.

A hematológiai és transzfúziós osztályok számára komoly kihívás, hogy fedezni tudják a legértékesebb folyadék iránti igényt. Ugyanez a helyzet az AGEL csoporthoz tartozó komáromi kórházban is – jegyezte meg Martina Pavlíková sajtóreferens.

„A nyári hónapokban kevesebb véradót regisztrálunk, így kevesebb vérkészlet áll rendelkezésünkre. A külföldi utazások miatt ráadásul a donorokat egy bizonyos időre (a kockázati területeknek megfelelően) ki kell zárni a véradás lehetőségéből a fertőző betegség behurcolásának kockázata miatt” – magyarázta Radi Enikő, az AGEL Komáromi Kórház hematológiai osztályának vezetője.

A nyár folyamán azonban több a sérülés, a baleset, ezáltal a műtéti beavatkozások száma is nő, illetve folyamatosan zajlik az onkológiai betegek kezelése is.

Bár kevesebb a tervezett műtétek száma, ennek ellenére mindig globális vérhiány van, hívják fel a figyelmet. „A vért nyáron ugyanolyan körülmények és feltételek között tárolják és szállítják, mint télen” – tette még hozzá a tapasztalt szakértő.

Természetesen a véradók között vannak a kórház egészségügyi dolgozói is. „Kollégáink segítenek nekünk, olyan gyakran adnak vért, amilyen gyakran csak lehet és amennyire az egészségi állapotuk engedi. Magam is igyekszem példát mutatni és vért adni. Legutóbb áprilisban adományoztam, legközelebb augusztusban adhatok, ha minden jól megy” – mondta Radi Enikő, aki megjegyezte, a kórház igazgatójára is számíthatnak ezen a téren, hiszen rendszeres véradó ő is.

Ha a kórházban vérhiány van, a hematológiai-transzfúziós osztály ápolói telefonon hívják fel a jegyzett véradókat, vagy sms-t küldenek nekik attól függően, hogy mikor adtak utoljára vért, illetve, hogy éppen melyik vércsoportra van a legnagyobb szükség – fogalmazott Radi. Mivel az AGEL csoporton belül az egyik feldolgozó központ épp a komáromi kórház lett, így Komáromból szállítják a vérkészítményeket a hálózat további kórházainak. „Havonta körülbelül 850 vérkészítményt osztunk szét az AGEL-csoport kórházhálózatán belül, és 15 egységnyi vérkészítményt a csoporton kívül.

A legkeresettebb vércsoport még mindig a 0 Rh negatív, de szükségünk van minden vércsoportra, a betegek aktuális igényeinek megfelelően”

– tette hozzá Radi Enikő főorvos.

Véradásra az AGEL Komáromi Kórházában hétfőn, csütörtökön és pénteken van lehetőség a 0918435408-as telefonszámon történő időpont-egyeztetést követően, szerdánként pedig a Szlovák Vöröskereszt helyi szervezeteinek képviselőivel egyeztetett menetrend szerint a járás különböző településein kihelyezett vérvételeket szerveznek.

SzE, AGEL/Felvidék.ma