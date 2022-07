Megmozdult Európa országai Rolling Stones-rajongóinak tábora és 2022. július 15-én Bécsben közel 56 ezer ember gyűlt össze a Práterben, az Ernst-Happel-stadionban, hogy élőben láthassa, hallhassa talán a világ legjobb rock and roll együttesének kétórás felejthetetlen, szenzációs koncertjét.

A 60 évvel ezelőtt alakult és azóta működő The Rolling Stones magával hozta nagy slágereit, a „Let’s Spend The Night Together”-től „Jumpin’ Jack Flash”-ig, Bob Dylan „Like A Rolling Stone” feldolgozása volt a meglepetés, a „Wild Horses” ballada pedig rajongókérésként hangzott el. A ráadásban nem hiányozhatott a mindenki számára ismert, ikonikus „(I Can’t Get No) Satisfaction“ énekszám sem.

Nem kérdés, hogy Mick Jagger, Keith Richards és Ron Wood 78, illetve 75 évesen fiatalokat megszégyenítő kondícióban, formában voltak a színpadon, a kifutón egyaránt nemcsak fizikailag, hanem művészi, zenei és énekelőadásban is. A nézőtér eggyé vált a Rolling Stones fergeteges koncertjének gitárzenéjével és énekeivel, Mick Jagger utolérhetetlen táncával, kifutón nyújtott fáradhatatlan, dinamikus gyaloglásával.

A Rolling Stones bécsi koncertje a rock and roll igazi diadalmenete volt, melyhez fogható zenei koncertélményben nagyon ritkán lehet részünk. Jó volt látni az előadástól átszellemült fiatalok, középkorúak, hetvenévesek, vagy még tőlük is idősebbek arcát, zenei örömből eredő mozgását, táncát. Nekem igazi születésnapi ajándék is volt ez a koncert.

(Molnár Ilona/Felvidék.ma)