Vidámság, jó hangulat uralkodott a Napraforgó óvoda környékén. Nem csoda, hiszen a Kolompos együttes húzta a talpalávalót, olyan helyszínen, amelyet a Nemzetpolitikai Államtitkárság által kiírt „Jövőt építünk” elnevezésű óvoda- és bölcsődefelújítási pályázat fődíjat nyert tervezői álmodtak meg, s a magyar állam támogatásával vált valósággá. Az épületkomplexum elnyerte a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretén belül a legszebb oktatási-nevelési intézmény címet.

A létesítmény a helyi magyar jövő építéséhez vezető újabb lépés, amely egyúttal a felvidéki magyar közösség, illetve a reformátusság és az egész magyar nemzet növekedését is szolgálja.

„Boldogok voltunk, hogy a Kolompos együttes tagjai megtiszteltek bennünket és az erdélyi turnéjuk után a Felvidékre is eljöttek egy vidám interaktív koncerttel. A gyerekek már a legelső pillanattól kezdve lelkesen és aktívan kapcsolódtak be az előadásba, és sok-sok nevetéssel és vastapssal jutalmazták a fellépőket. Az együttes néphagyományokon alapuló zenés, játékos műsoraiban a gyermekek a legfontosabb résztvevők – szerepelnek, énekelnek, muzsikálnak az együttessel. A vidámság és a gyermekek iránti szeretet hatja át előadásukat, így a Kolompos igazi szórakozást nyújtva lopja be a nézők szívébe hajdani muzsikáink, dalaink szeretetét. Teszik mindezt játékosan, vidáman, táncolva és énekelve – síppal, dobbal, nádi hegedűvel.

Az autentikus folk- és népzenét játszó zenekar még mindig ereje teljében szórakoztatja a magyar óvodásokat és kisiskolásokat, miközben egy felnőtt generációt repít vissza saját gyermekkorának önfeledten vidám világába. A koncerteken bizonyítást nyert, hogy a jó zene, a játék, a ritmus, a mókás tanítás és nevelés az egyetlen módszer arra, hogy a gyermek önfeledten, korlátok nélkül fejlődni tudjon, és boldog legyen. A perbetei koncert során a gyerekek megismerkedhettek a különféle hangszerekkel, mint a mandolin, a kolomp vagy a kétfenekű dob, a zenekar tagjai pedig interaktívan szórakoztatták és mozgatták meg kis közönségüket, miközben játékos évődés és móka hatotta át az előadást.

A zenekar tagjai az elmúlt harminc évben megérezték azt, milyen fontos nem oktatói jelleggel, hanem játékos-vidám formában minden kisgyerekhez eljuttatni ezeknek a daloknak, régi játékoknak, szokásoknak a szeretetét.

Nem kell, hogy neveljék, csak az, hogy megszeresse a gyermek a zenét. És ha ezt ilyen kicsi korban a vidámsághoz köti, akkor később, kamaszkorban sem utasítja el a népzenét, hanem jó érzése lesz tőle” – értékelte a rendezvényt az óvoda igazgatónője, Juhász Jab Tímea.

Az igazgatónő elmondta továbbá azt is, hogy dinamikusan fejlődő világban élünk és ehhez bizony alkalmazkodnunk kell. Intézményükben olyan innovatív oktatási módszereket alkalmaznak, melyek az élmény- és projektpedagógiára, azon belül pedig a felfedezésre, megismerésre és a gyakorlatias tevékenységekre építenek. Nagy hangsúlyt fektetnek a gyermekek testi-lelki jólétére is, hiszen ezek nélkül nincs harmonikus fejlesztés. A környezetük hangulata gyermekbarát, családias és nyugodt. Tíz hónap távlatából számtalan programon és pályázaton értek el kimagasló eredményeket. A Tégy jót! pályázat segítségével karitatív tevékenységgel ösztönözték a kicsiket és családjaikat arra, hogy rászoruló embertársaikkal szemben együttérzően viseltessenek. Gyűjtéseket szerveztek az onkológiai osztály kis betegeinek, a háború elől menekülő védtelen gyermekeknek, meglátogatták az időseket, segítettek és odafigyeltek a környezetükre is.

Az intézmény továbbra is várja a kicsiket felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül, feltételként csak azt szabták, hogy a szülők vállalják gyermekeik magyar nyelvű, vallásos neveltetését.

(Miriák Ferenc/Felvidék.ma)