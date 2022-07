A Fortuna Liga harmadik fordulójában a DAC az aranyosmaróti FC VION-t fogadta, és sima háromgólos győzelemmel tartotta otthon a három pontot.

A DAC 4243 néző előtt ebben az összeállításban játszott: : Veszelinov – Blackman, Risvanis, Brunetti, Ciganiks – Káčer (77. Nebyla), Dimun, Veselovský (78. Ramadan) – Balogh (69. Nicolaescu), Krstović (K) (78. Moumou), Szánthó (59. Kalmár)

A gólok sorozatát a 9. percben Veselovský nyitotta meg, aki a Krstovićtól kapott gólpasszt juttatta a hálóba. A montenegrói csatár azonban sorozatban a hetedik mérkőzésén is gólt szerzett, erre most 74 percet kellett várni. Az utolsó fél órában már Kalmár Zsolt is erősítette a sárga-kékeket, tette ezt a szó szoros értelmében, a 80. percben szabadrúgásból talált be a hálóba, és beállította a 3:0-s végeredményt. Mondanunk sem kell, hogy a közönség óriási örömére.

Egyértelmű meccsről tanúskodnak a mérkőzés további statisztikai mutatói is, a DAC 62%-ban birtokolta a labdát, a szögletarány 7:1 volt.

Három forduló után a DAC 7 ponttal vezeti a tabellát a 6 pontos Slovan és az 5 pontos Zsolna előtt. Igaz, ma este még lesz egy meccs a Liptószentmiklós és Rózsahegy között, az utóbbiak győzelme esetén pontszámban még felzárkózhatnak.

Az sem mellékes, hogy három góllal Krstović a góllövőlistát is vezeti.

O.N.