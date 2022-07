A Rákóczi Szövetség és a Mátra Biker Sport Club július 10-17-e között Kerékpáros tábort szervezett, melyre a losonci és a rimaszombati célalap területéről hívtak meg gyerekeket.

A tábor Gyöngyösön kezdődött a losonci Kármán József Alapiskola és a Bátkai Alapiskola és Óvoda felső tagozatos diákjainak részvételével. A tábor kezdeményezője, főszervezője dr. Záray László, a Mátra Biker Sport Club elnöke, az edző Jurecska Mátyás, a tábor vezetője Szlovencsák Panka voltak. A gömöri csapat kísérőpedagógusa Hencz Annamária, a Bátkai Alapiskola és Óvoda pedagógusa volt.

Hencz Annamária hálás szívvel mondott köszönetet a sok-sok biztatástért, türelemért, a barátságos hozzáállásért, amit a Mátra Biker SC részéről tapasztalhattak.

„Külön köszönet Csobay Nórának, Jurecska Mátyásnak, akik a nap 24 órájában egész héten velünk, mellettünk voltak. Nagy-nagy köszönet Szlovencsák Pankának, aki fiatal kora ellenére nagyszerű szervezői készségről tett bizonyságot – na és persze a nap 24 órájában kitartott a csapat mellett. Hála és köszönet dr. Záray László főszervezőnek, akinek rugalmas és rendkívül lelkes hozzáállása példaértékű volt a számunkra is. Hálás vagyok azért is, hogy a bátkai alapiskola tanulói megismerkedhetek a losonci alapiskolásokkal, új barátságok születhettek. Hálás vagyok Kertész Nóra losonci kísérő pedagógusnak, hogy odafigyelt a bátkai gyerekekre is, vidáman és segítőkészen állt a csoportunkhoz. Nem utolsósorban pedig hála és köszönet a Rákóczi Szövetségnek, hogy létrejöhetett ez a tábor és hogy csapatunk is részese lehetett ezeknek az új, olykor saját határainkat is feszegető erőpróbáknak, élményeknek. Jól éreztük magunkat, sokat tanultunk, erősödtünk és egy életre szóló élménnyel gazdagodtunk. Köszönjük szépen” – mondta Hencz Annamária.

Július 10-én Gyöngyösön, a Károly Róbert Diákhotelban éjszakáztak.

Július 11-én reggel mindenki személyre szabott kerékpárt kapott. Majd elindult a túra, közben pihenőkkel. Megtekintették a Harkály-házat Mátrafüreden. Majd a Nyilas Pincészet következett Gyöngyössolymoson. Ott megismerkedtek a borkészítés rejtelmeivel, a faluban pedig a templommal. A bicikliút következő részét csak nagyon kevesen bírták, emelkedő volt szinte végig. Estére a Szalajka-házba érkeztek.

Július 12-én Mátraszentlászlóra érkeztek, itt két éjszakát töltöttek a Vadász Turista Centrumban. A túra során eljutottak a Három falu templomához, ez a Szent István király templom Mátraszentimre, Mátraszentistván és Mátraszentlászló között a Sztepán-réten, a Kút-hegy oldalában igazi turistacsalogató látnivaló. Jártak a Vörös-kő kilátónál. A Mátrától északra elterülő, dombokban és hegyekben bővelkedő tájra nyílik ott a panoráma. A távolban a Felvidék hegyeit is felfedezték.

Július 13-án az úti cél a Galyatető volt, a kilátó, ezúttal kerékpár nélkül, túrázva. A Péter hegyesén álló, teljesen felújított és megmagasított kilátótoronyból az egész Mátrát belátták. Túra közben megálltak játszani, sportolni. Délután a szállásra vendég érkezett: Bujdosó Zoltán személyében, aki a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemről érkezett és a klímaváltozásról tartott előadást. Este egy kis bringaparti alakult ki, nagyon merész utat vállaltak a sípályán a táborozók. A vezetők is nagyon boldogok és büszkék voltak a gyerekekre.

Július 14-én Parád volt a cél. A résztvevők szerint talán itt a legszebb a Mátra, csodálatos helyeken jártak. Lejtőkön száguldoztak, de hegyeket is másztak. Mátraalmáson, a csodás piciny faluban tartottak rövid ebédszünetet. Délután megérkeztek az újabb szállásukra, a Kaland-vár Ifjúsági Tábor és Oktatóközpontba Parádfürdőn. Este túrát ejtettek a környéken, felfedezték a Rákóczi-emlékparkot, amit 2020-ban létesítettek.

Július 15-én a mátrai erőműbe ( MVM Mátra Energia Zrt.) látogattak el, ahol megismerkedtek a lignitbányászattal. Előbb egy érdekes, interaktív bemutató részesei lehettek a gyerekek, ami egy kvízzel, s a nyertesek számára ajándékkal zárult, majd kisvonattal körbejárhatták az erőmű területét. Megtalálták Gagarin szobrát is, mert valamikor Gagarin Erőműnek hívták. S mint megtudták, az űrhajózás napján a mai napig eljár ide Farkas Bertalan, hogy megkoszorúzza a szobrot. Aznapi szállásuk Markazon volt, az MVM Mátra Energia erőmű tóparti pihenőbázisában, ahol két éjszakát töltöttek. Délután a vízi sportokkal ismerkedtek.

Július 16-án a főszervező, Laci bácsi kedveskedett a gyerekeknek kiadós, tápláló reggelivel. Délelőtt körbebiciklizték a tavat. Egy kis pihenő után a gyerekek alig várták, hogy újra a víz közelében legyenek. A vízi sportokkal a MSE vízi szakosztály közreműködésével ismerkedtek. Délután Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke és családja látogatta meg a tábort. Majd szabadidős tevékenységekkel, vízi sportokkal, barátságok szövésével és egy kis kora esti bringázással töltötték az időt. Este pedig vetélkedő keretében átismételhették, rögzíthették a héten tanultakat.

Július 17-én elfogyasztották az utolsó közös reggelit, majd nyeregbe pattantak, hogy ellátogassanak Abasárra. Itt Kazsu Attila, a község polgármestere mutatta be a helyet, valamit azt az értékes régészeti munkát, ami Abasáron folyt, folyik. Az ásatáson Aba Sámuel, Magyarország harmadik királyának egykori palotáját rekonstruálják, a király végső nyughelyét keresik. A község nagy büszkesége az a borospince is, ahol a monda szerint Aba Sámuel sírhelye található. A hatalmas hordókon kívül olyan falba épített borostartályokat láthattak, amelyekhez foghatókat még eddig soha. Abasár után pedig az utolsó helyszín, Gyöngyös várt a túrázókra. Abasáron néhány Mátra biker-es önkéntes is csatlakozott a csoporthoz, akik türelemmel és figyelemmel kísérték végig a csapatot a cél felé. Útközben Mátrafüreden ejtettek meg egy rövid pihenőt, majd Gyöngyösön finom pizzával zárták a tábort és elérkezett a búcsúzás és a hazautazás.

Dr. Záray László főszervező büszke volt a gyerekekre és teljesítményük elismeréseként érmet ajándékozott minden táborozónak Tour de Mátra 2022 felirattal.

„Arra kérem a csapatot, tartson ki, kerékpározzanak, sportoljanak minél többet, s ha úgy döntenek, mi várjuk őket jövőre is” – mondta Záray László.

(HE, Felvidék.ma)