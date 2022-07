Az elérhető egészségügyi ellátás minőségének javítását és a szolgáltatások integrálását célozta meg az ipolysági kórház területén létrehozott egészségügyi központ. A nyolc rendelőt magába foglaló létesítményt július 28-án adták át.

Az egészségügyi központ kialakítása uniós pályázati forrásokból valósult meg. Iveta Majerčíková, az Ipolysági Városi Hivatal projektmenedzsere a megnyitón összegezte a projekt lefolyását. Mint monda, ötéves folyamat zárult le az átadással.

A pályázat előkészítése még 2018-ban kezdődött el. Az integrált egészségügyi központ projektdokumentációját Papp Zsolt készítette.

A projektre mintegy 1 millió eurót kérvényeztek. A pénzügyi támogatást a régiófejlesztési minisztérium nyújtotta.

2020 tavaszán indultak el az építési munkálatok. Egy már meglévő épületet újítottak fel, illetve bővítettek új épületszárnnyal. A kórház területén álló épület korábban is szakrendelőknek adott otthont. Az átépítés és a bővítés után nyolc rendelő és a hozzájuk kapcsolódó helyiségek kerültek kialakításra.

Mint elhangzott, az építési munkálatok mintegy 21 hónapot vettek igénybe. Az épület 2021 novemberére készült el. A használatbavételi engedélyt idén február végén kapták meg. A projekt részeként nem csupán új épülettel gazdagodott a város, az egészségügyi központ berendezéseit is pályázati forrásból vásárolhatták meg.

A központban az egészségügyi ellátást a Gamedic Kft., illetve a kórházat is üzemeltető Hospitale Kft. biztosítja majd.

Beáta Šomolová, a Hospitale Kft. vezetőségi tagja rövid értékelésében kifejtette: a várossal való remek együttműködés eredménye a mostani fejlesztés, mely az egész régiót szolgálja.

„Az épületet falai között minőségi egészségügyi ellátásban részesülnek a betegek. A kórház területén egy helyen megtalálhatóak az ellátáshoz és a diagnosztikához szükséges egészségügyi állomások”

– hangsúlyozta.

Hozzátette: az általános orvosi rendelők mellett szakrendelők, laboratórium, röntgen is található és a CT-, valamint MRI-vizsgálatokat mind egy helyen végzik el.

Štefan Gregor, Ipolyság polgármestere jelezte: az ipolysági körzet mintegy 20–25 ezer ember ellátását végzi, s már csak ezért is mérföldkő a modern központ átadása.

Mint elmondta: a város a kórház fenntartójával karöltve a lehetőségekhez mérten fokozatosan a kórház fejlesztésére törekszik. Az elmúlt években teljesen megújult a kórház területén lévő épületek fűtési rendszere. A környezet szépítésére is gondoltak, ugyanakkor további fejlesztéseken dolgoznak. Mindennek a célja az egészségügyi ellátás megfelelő színvonalának biztosítása az Ipoly menti városban.

A modern kivitelezésű épület a 21. század kihívásaira megfelelő módon reagál. Tágas és világos várótermekben várakozhatnak a betegek. Az épület több részre különül el. Egy-egy részlegen átlagosan két rendelő található. Az épületen belül mindenütt kétnyelvű tájékoztató szövegek, táblák találhatóak.

Az általános orvosi rendelő mellett gyermekgyógyászati, bőr- és nőgyógyászati, fül-, orr – és gégészeti, illetve ortopéd és urológiai szakrendelő található a központban.

Egyes rendelők és szakrendelők a hét minden napján várják a betegeket. Más szakrendelők a hét bizonyos napjain fogadnak csak.

Mindamellett szociális alkalmazottak irodájának is helyt ad az most átadott épület.

A szakorvosok jelentős része korábban is a városban rendelt. Ugyanakkor új orvosok is érkeztek a központba. Az ünnepélyes átadón több felszólaló is jelezte: remélik, hogy a modern környezetnek köszönhetően fiatal, ambiciózus orvosok is megtelepednek Ipolyságon.

Ipolyság immár több mint egy évtizede nem rendelkezett központi rendelőintézettel. Az orvosi rendelők a város különböző pontjain működtek. A betegeknek sokszor akár több kilométert is meg kellett tenniük a megfelelő szakorvosi ellátás és a vizsgálatok érdekében. Az integrált egészségügyi központ ezen változtat, egyszerűsítve a betegellátást Ipolyságon.

