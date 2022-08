Ha nyár. akkor táborok kavalkádja zajlik az ország területén, ha esik vagy fúj, akár éget a nap, táborozni jó. Nemcsak a szabadidő, szabadság eltöltése az egyik kellemes oldala, de a közösségek együttléte is, akár tanulmányutak szervezésével is. Na és az igényesebbeknek is vannak kedvelt nyelvi, történelmi, néptánc-, stb. táborok. Sőt egyre több az egyházi tábor is. S mindebből talán a lelki feltöltődés a leghasznosabb, mely tartalékolható a nehéz napokra is.

Szinte lehetetlen felmérni, hol mindenütt szervez táborokat sok-sok önkéntes, akiknek ez inkább munka és felelősség a programok szervezésétől a lebonyolításig, megvalósításig. Mégis öröm nemcsak másoknak jót tenni, de az önkéntes munka értéke is éltető.

A párkányi régióban vannak már „őshonos táborok.” Talán a legrégebbi az Ipolyszalkai Tájház által szinte minden korosztálynak szervezett bentlakásos tábor.

Annak idején itt került a figyelem középpontjába egy-egy őstehetség a kézműves foglalkozások alkalmával. Például a kötélverő Joachim bácsira még sokan emlékeznek, akinek sajnos utódja nem igen akadt, pedig a kötél egy fontos használati eszköz volt a múltban, s kertes házaknál napjainkban is hasznos lenne.

A szalkai profi szőnyegszövőknek viszont már van utánpótlásuk, akik ma is az eredeti szövőszéken tanítják az érdeklődőket a szövés mesterségére.

Az újonnan született kézműves foglalkozások (festés, figurák, díszek), inkább kézügyességet fejlesztő szabadidős tevékenységek. Viszont hiányozik a szép kézimunka, a hímzéstechnikák megismertetése. Elképzelhető, hogy még erre is akadnak táborok, ahol ezt a régi foglalkozást is megkedvelik, csakúgy, mint a fafaragást.

A Csemadok Muzslai Alapszervezete 15. alkalommal szervezte meg a helyi gyermekek számára a MANÓ tábort. Itt is volt kirándulás, sportjátékok a helyi focipályán, a Duna partján pedig a vízi sportok különböző eszközeivel, formáival ismerkedtek.

Muzslán a község jóvoltából megvalósult az első focitábor is, ahol a polgármester díjat osztott a legjobb diákcsapatnak.

Nánán a Csemadok a kilencvenes évek elejétől kezdve 15 éven át szervezte meg a kézműves tábort, ahová Budapestről, a Hagyományok Házából érkeztek szakemberek, mintegy tizenöten nyaranta. Óriási sikere volt, szinte az egész környékről jöttek különböző korosztályú gyerekek a táborba.

Amióta az a szervezés megszűnt, a helyi kisiskola pedagógusai áldozzák nyaruk egy hetét a CIMBORA tábor szervezésére, melynek ugyan más jellege van, de nagyon hasznos.

Főleg a szűkebb szülőföld megismerése a program célja, és az élményszerzés, melyben van utazás, hajózás, gyalogtúra, sportjátékok, közeli állatfarmok, vizek, erdők, múzeum látogatása.

A párkányi plébánia második alkalommal szervezett gyermek- és ifjúsági egyházi napot Nánán. Emellett évente napközis táborba hívja a gyerekeket, egyházi, és egyéb érdekes foglalkozásokkal, kirándulásokkal teli programra.

A szőgyéni táborokról folyamatosan hírt adunk. Kéménden, Bényben szintén szerveztek kézműves napközis táborokat. A zselízi tánctábort is nagy sikerrel látogatják nyaranta a táncot kedvelő gyerekek, ifjak. Minden tisztelet az önkéntes szervezőké, akik nemcsak élményt, de ismereteket is adnak a gyermekek nyári programjához.

Mindez csak egy szelete egy régió nyári tábori programjainak. Bizonyára itt is, és minden régióban gyermekek százai töltik vidáman, hasznosan, szórakoztatóan a nyarat, élményeket és erőt gyűjtve a következő tanév feladataihoz.

(DE/Felvidék.ma)