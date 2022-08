Fülek önkormányzata a napokban indítja el a Koháry téren található koncertterem épületének külső felújítását. A több mint százéves, ám nem túl feltűnő épület visszakapja egykori történelmi jellegét. Ezzel zárul az a több éve tartó folyamat, amelynek során a Koháry téren fokozatosan helyreállították a templom előtti területet, az idősek napközi otthonának és a városi rendőrségnek otthont adó épületet, valamint a Szlovák Posta épületét. A koncertterem az utolsó középület, melynek rendbetételével befejeződik a tér történelmi arculatának visszaállítása.

Az elsődleges munkálatokat az önkormányzat még az épület mellett álló új piaccsarnok építésekor megvalósította. Lebontották a múltban óvodaként szolgáló melléképületet, új szociális helyiségeket alakítottak ki, és hőszigetelték a homlokzat egyik oldalát. Emellett korszerűsítették az épület fűtési rendszerét, valamint villámhárítót is felszereltek. Az aktuális feladatok elsősorban az épület külsejére irányulnak majd, amely az előző politikai rendszer idején elveszítette valamikori történelmi jellegét.

Agócs Attila tájékoztatása szerint a város a felújítás mostani szakaszába mintegy 35 ezer eurót fektet be. Ebből 12 ezret a Dél-Nógrád Partnersége Helyi Akciócsoport támogatásából fedeznek. „A munkálatok folyamán ásványgyapottal szigeteljük a homlokzat fennmaradó részét, visszaállítjuk a történelmi ablakkereteket és az ablakok közti díszítőelemeket is. Történelmi épülethez illő vakolatot viszünk fel rá. A Koháry tér felől fából készült bejárati ajtót építünk be, kicseréljük az összes ablakot, rendbe hozzuk a párkányokat és a csatornákat is a tetőn“ – sorolta, kiemelve, hogy megőrzik a gimnázium emléktábláját is.

Továbbá elmondta, hogy az önkormányzat a jövőben szeretne újabb forrásokat szerezni a teljes felújítás befejezéséhez, amely magába foglalná a falak alávágását, a tető újramázolását, valamint a beltér és a villanyhálózat rekonstrukcióját.

A jelenleg érdektelennek tűnő épület gazdag múlttal rendelkezik. A 20. század legelején épült, s a város első kultúrháza volt. A füleki katolikus olvasókör és legényegylet székhelyeként is szolgált, az első világháború alatt pedig a sebesültek ápolóhelyeként használták. 1936-ig, míg fel nem épült a Vigadó melléképülete, a város egyedüli színházterme volt. Később a gimnázium működött benne, a közelmúltban pedig a művészeti alapiskola koncerttermeként szolgált.

(A Füleki Városi Hivatal sajtóközleménye)