Ma Dunaszerdahelyen Forró Krisztián, a Szövetség elnöke tájékoztatta a sajtót a felvidéki párt Nagyszombat megyében induló jelöltjeiről. Berényi József személyében itt is lesz megyei elnökjelöltje a Szövetségnek.

Forró Krisztián elmondta, Szlovákia nyolc megyéjéből hétben lesznek képviselőjelöltjeik, ahogy valamennyi magyarok által lakott régióban is, két megyében elnökjelöltet is indít a Szövetség.

Forró Krisztián bejelentette:

„Csenger Tibor Nyitra megyei elnökjelöltünk mellett Nagyszombat megyében is lesz elnökjelöltünk, a Szövetség Nagyszombat megyei alelnöke, Berényi József. A Szövetség alapszabályával összhangban ma aláírtam jelölését. Az, hogy egyetlen jelölt volt a megyeelnök személyére, akit a galántai járási konferencia jelölt, valamint az, hogy a 14 megyei képviselőjelölt közül 12-en kiálltak Berényi József jelölése mellett, azt mutatja, hogy erős jelöltet állítunk. Az elmúlt 9 évben szerzett tapasztalatai megyei alelnökként garanciát jelentenek, hogy szakmailag is rátermett jelöltet állítunk. Aki megkérdőjelezi ezt a jelölést, nem a magyar közösség és a régiónk sikerében érdekelt.”

A Szövetség elnökének szavai minden bizonnyal választ adnak Mózes Szabolcs alelnök és Sólymos László OT-elnök közös mai – szerkesztőségünknek is megküldött — nyilatkozatára:

„A tegnapi nap folyamán sem a Nagyszombat megyei Kerületi Tanács, sem a Szövetség Országos Elnöksége nem hagyta jóvá Berényi József megyeelnök jelölését. Reméljük, hogy a mi tudtunkon kívül mára összehívott sajtótájékoztatón Forró Krisztián ezt tiszteletben tartja, nem lépi túl elnöki hatásköreit, és ezzel nem veszélyezteti közös pártunk jövőjét.”

Berényi József röviden ismertette programját és bemutatta a Szövetség megyei képviselőjelöltjeit is. Mint mondta, a válságoktól sújtott világunkban a megyékben is reális, megvalósítható elképzelésekre van szükség, ő erre törekszik majd. Az energiaárak elszabadultak, pénzügyi válság dúl, ráadásul a kormány döntése miatt a megyei és helyi önkormányzatok bevételei is csökkennek.

Feladatként tekint az iskolák versenyképességének növelésére, a szociális ellátási rendszer bővítésére, az útfelújításokra és természetesen a magyar nyelvhasználat erősٌítésére is.

Nagyszombat megyében a Dunaszerdahelyi járás megyei képviselőjelöltjei: Bacsó László (Nyárasd), Balódi László (Hodos), Fenes Iván (Bős), Hájos Zoltán (Dunaszerdahely), Menyhárt József (Nyékvárkony), Nagy József (Dunaszerdahely), Orosz Csaba (Somorja), Polák László (Ekecs), a Galántai jásból: Agócs Gergely (Királyrév), Berényi József (Alsószeli), Bíró László (Galánta), Forró Krisztián (Nagymácséd), Horváth Zoltán (Tallós), Ervin Chomča (Galánta), Zupko Tamás (Pozsonyvezekény).

* * *

Mint ismeretes, Berényi korábban kétszer is indult a megyei elnöki tisztségért folyó választáson, 2013-ban 14339 szavazattal bejutott az akkor még létező második fordulóba is, négy évvel később 19414 szavazatot kapott. Tette ezt még abban az időben, amikor megosztott volt a felvidéki magyarság, így magyar riválisai is voltak, akik most már a párttársai. Berényi a legutóbbi megmérettetésen, azaz a 2020-as parlamenti választásokon is részt vett, ott az utolsó, azaz 150. helyről az ötödikre karikázták fel a Magyar Közösségi Összefogás választópolgárai.

Ami Nagyszombat megye magyarok által lakott két régióját illeti, Berényi a 2013-as megyei választásokon a Dunaszerdahelyi járásban első lett 9888 szavazattal Nagy Józsefet megelőzve (ő akkor még a Most-Híd jelöltjeként ugyanitt 8937 voksot kapott), a Galántai járásban pedig 4056 szavazattal második lett a későbbi megyefőnök mögött, illetve a 3094 szavazatot kapott Nagy előtt. 2017-ben viszont Berényi már mindkét magyarok által kapott járásban győzött (Dunaszerdahelyi járás: 12398 szavazat, Galántai járás: 6 485 szavazat), ugyanakkor Rigó Konrád volt a Most-Híd jelöltje (rá a Dunaszerdahelyi járásban 4879-en, a Galántai járásban 1048-an szavaztak, ő az előbbi járásban a második, az utóbbiban a negyedik lett).

Berényi József jelölése Nagyszombat megye elnöki tisztségére megalapozott lépés, hiszen 2013 óta a megye alelnöke, tapasztalt és népszerű politikusként neve ismerősen cseng nemcsak a Kárpát-medencében (a Minority Safepack európai polgári kezdeményezésnek ő volt a felvidéki koordinátora), hanem Európában is (jelenleg is tagja az EU Régiók Bizottságának).

Oriskó Norbert/Felvidék.ma