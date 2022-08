A történetünk elején szeretném leszögezni, hogy társulásunk szándéka nem a megoldás prioritása. Sajnos, az arra hivatott személyeknek nem állt módjukban érdemben foglalkozni az adott esettel, valószínűleg az idő rövidsége miatt. Márciustól ugyanis még „csak” négy hónap telt el…

Ha már március, kezdjük a legelején. A Reviczky Társulás úgy döntött, hogy a felhívásnak eleget téve, megpályázza a KultMinor a magyar kisebbséget támogatni kívánó tendert. Mint minden év, a 2022 sem volt kivétel, s szerettünk volna újfent publikálni, értéket teremteni, melyben az alap nyújthatott volna tényleges segítséget. Március 12-én 11:08-kor be is adtuk elektronikus úton a kérelmünket. Majd ugyanezt írásos úton is 14-én. Azt, hogy erre miért van szükség, nem kívánjuk kommentálni. Tizenötödikén az alap munkatársa telefonon jelezte, hogy minden beérkezett az előírásoknak megfelelően, viszont szükség lesz hiánypótlásra. Halkan jegyeztem meg telefonbeszélgetésünk alkalmával, hogy ünnepnap van, nem dolgozunk, de adott esetben kivételt tennénk az idő szűke miatt, erre Ő megkérdezte, mégpedig milyen (?)…

Hibát vélt felfedezni beadványunkban, melyet apróságként titulált. Az alaphoz beadott pályázatban feltüntetett összeg bizonyos százalékát előre át kell utalni az alap felé, mint kezelési költséget. A mi esetünkben ez 20 euró volt. Ennek eleget is tettünk, de még a kérvény elektronikus beadásakor, így az utalás közleményében nem volt feltüntetve az alap rendszere által generált iktatószám. Ezt operatívan még aznap módosítottuk, és gyorspostával megküldtük a támogató részére. Más ill. több hibát nem véltek felfedezni kérvényünkben.

Május 12-én 11:11-kor kaptunk egy elektronikus levelet az alap egyik munkatársától, hogy kérvényünket elutasították, ugyanis határidő után adtuk be. Megjegyzem, hogy március 15-ig volt szükséges beadni. Ezzel még nem is volt baj, viszont ami kiverte a biztosítékot, az az elektronikus rendszerben elvégzett „módosítások“ voltak. Az elektronikus úton beadott pályázatunkon megváltozott a dátum és az időpont május 12-re! Azonnal válasszal éltünk, „megreklamáltuk“ magát a döntést, s csatolmányként elküldtük a rendszerükből a beadás napján elmentett elismervényeket, amiken természetesen a valós dátumok szerepeltek.

Na jött is a válasz, hogy ez szép és jó, de a valós ok mégsem a határídő lejárta utáni kérelem benyújtása, hanem inkább az, hogy nem volt kitöltve több mező a kérelemben. Rálicitáltak egyet, ha nem ez, akkor az, ilyen a nyuszi és a sapka féle történet…

Bizonyára mindenki találkozott már elektronikus felülettel, ahol különböző mezők kitöltésével tud a felhasználó kérelmet benyújtani, vagy regisztrálni valamilyen szolgáltatónál. Ezek úgy vannak megtervezve, hogy ha egy mező hiányos vagy hibás, lehetetlen elküldeni, mert hibajelzést generál, vagy nem is engedi a felhasználót tovább, úgymond „pirosan világít“ a hibás vagy hiányzó rész. Na, az alap rendszere is pont így működött. Ez már maga kizárja azt a lehetőséget, hogy kitöltetlenül adjon be bárki pályázatot. Erre az adott munkatárs válasza csak annyi volt, hogy akkor is üresek a mezők. Lévén, hogy társulásunk nem tagja az Anonimus csoportnak, s „hackelésből“ tuti elégtelent érdemelnénk, így értetlenül álltunk a válasz előtt.

Tapasztalataim alapján minden pályázatnál elmentem az összes szükséges iratot, s a kérelmekben beadott szövegeket is, ha esetleg a rendszer a munkánk során felmondaná a szolgálatot, amire már volt példa (NSK pld.). Így minden irat és szöveg el van mentve egy mappában, s a file-ok március 12-i dátummal és 11:07 idővel rendelkeznek. Az ezekről készült „printscreen-et“ és a hozzájuk tartozó érvelést még júniusban elküldtük az alap igazgatójának, de a mai napig nem kaptunk választ. Valószínűnek tartom, hogy érdemben nem is foglalkozott vele, bár ne legyen igazam.

Társulásunk értetlenül áll a kialakult helyzet előtt, ugyanis mi hibát nem követtünk el, sőt nem is tudtunk, mert a rendszer azt kizárja. Meg merem jegyezni, hogy pályázunk ám komolyabb és nevesebb támogatóknál is, ahol nagyságrendileg nagyobb összegeket ítélnek meg, s igényesebb és komolyabb a rendszerük, de az akadályokat maradéktalanul vesszük, pont csak a KultMinornál nem…

Az alap tehetős és segítőkész közbenjárását köszönjük szépen! A szekér megelőzte a lovakat, nem gondolják kendtek?

Urbán Zoltán

(A szerző a Reviczky Társulás elnöke)