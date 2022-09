A Zuzana Čaputová államfő által kedden kinevezett új miniszterek közül a legnagyobb figyelem Karel Hirmanra, a gazdasági tárca új vezetőjére fog irányulni. Ez az energetikai szakértő például Iveta Radičová kormányfő tanácsadója volt, és a 2009-es gázválság megoldásában is kivette a részét – mutatta be Hirmant a kinevezése után Eduard Heger (OĽANO) kormányfő.

„Kőolaj- és földgázkitermelést tanult. Ebben az időszakban mi többre van szükség, mint egy olyan emberre, aki ehhez a tanulmányai végzése óta ért” – mondta Heger. Arra is emlékeztetett, hogy Hirman több energetikai cég vezetőségében is dolgozott, ahogy a Szlovák Innovációs és Energiaügynökségnél is (SIEA). Heger szerint Hirman nem ijedt meg a gázválságtól, mert hasonló helyzetet, noha kisebb mértékben, 2009-ben is megélt már.

„Ha válság van, ha rossz a helyzet, harcolni kell”

– mondta Hirman azzal kapcsolatban, hogy miért vállalta el a gazdasági minisztérium irányítását. Hangsúlyozta: mindannyian nehéz helyzetben vagyunk, nem csak Szlovákiában vagy Európában, szerinte az egész világban problémák vannak az energiával.

Hirman szerint Szlovákia valószínűleg a cseh kormány megoldásához fog csatlakozni. Ez hétfőn (szeptember 12.) jelentette be a villanyáram és a gáz árának korlátozását a háztartások és a kisvállalatok részére.

(TASR)